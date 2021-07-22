Олимпиада-2020: медальный зачет

В японском Токио с 23 июля по 8 августа состоятся XXXII летние Олимпийские игры. Свыше 11 тысяч спортсменов из 206 стран разыграют 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Впервые на Играх будут проводиться соревнования по каратэ, скалолазанию, серфингу и скейтбордингу. Кроме того, в некоторые виды спорта были добавлены новые дисциплины.

Изначально Олимпиаду планировали провести в минувшем году. Но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отложить на год.

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Традиционно среди главных фаворитов на победу в медальном зачете называются американцы, китайцы и россияне, которые в Японии выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Аналитики с помощью суперкомпьютера спрогнозировали, что ОИ-2020 станет триумфом спортсменов из США.

Украина же согласно прогнозу должна оказаться в топ-15. Нашу страну в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро желто-синяя сборная установила антирекорд по количеству наград, взяв лишь 11 медалей (две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые).

Вашему вниманию медальный зачет Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые украинские олимпийцы прибыли в Токио для участия в Олимпийских играх. Они показали фото своих номеров с картонными кроватями, а также сняли видео обеда в столовой.

Ранее стало известно, сколько украинцы получат за медали Олимпиады-2020. В то же время организаторы не исключили, что Игры будут отменены буквально перед стартом 23 июля. Букмекеры также назвали главного претендента на "золото" от Украины.