Второй случай со времен Второй мировой: в Австрии рассказали, что значит уничтожение крейсера 'Москва' в войне Украины с РФ

Уничтожив флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", украинские военные нанесли сильный удар по самолюбию россиян и преуспели. Это стало едва ли не самой серьезной неудачей путинской армии в ее агрессивной войне против Украины.

Такое убеждение выразил руководитель группы базового планирования министерства обороны Австрии генерал-майор Бруно Гофбауэр. Мнением он поделился в интервью изданию Oberösterreichische Nachrichten.

Как известно, вечером 14 апреля российское Минобороны заявило о потоплении ракетного крейсера в Черном море – это стало вторым случаем со времен Второй мировой войны. Ранее же сообщалось о пожаре на борту из-за детонации боекомплекта, который якобы был взят под контроль. Украинская же сторона и западные разведки подтвердили поражение "Москвы" двумя ракетами наземного базирования "Р-360 Нептун".

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"Должно быть, это произошло в неблагоприятном месте и вызвало цепную реакцию", – предположил Хофбауэр, также военно-морской эксперт и автор книги "Современная морская мощь: основы, процедуры, технологии".

Он подчеркнул: совершенно ясно, что ВМФ России мог сильно недооценить возможности своей защиты. По его словам, крейсер действует в открытом море, а не в прибрежных водах. Корабли типа "Москвы" в первую очередь предназначались для создания противовоздушного щита авианосцев, но были бы "полезной и легкой мишенью вблизи побережья".

Система "Нептун" эксплуатируется в Украине с конца 2019 года. Ее электроника осуществляет поиск цели на глиссаде с трех-четырех метров над водой с активной радиолокационной станцией, а время реакции на борту кораблей крайне мало. При видимости примерно 30 километров до горизонта и скорости полета ракет 800-900 км/ч оставалось около 30-40 секунд, говорит австрийский эксперт. Он отметил, что хоть на "Москве" есть автоматическая система "ближайшей обороны", россияне могли либо не включить ее, либо она вышла из строя.

"Украинцы нанесли массированный удар по самолюбию россиян, но они преуспели и в стратегическом плане. Ведь флагман Черноморского флота был ликвидирован и одновременно с этим сокращены его боевые возможности", – говорит Хофбауэр.

Представитель австрийского Минобороны предположил, что о морской десантной операции армии РФ в районе портового города Одесса в ближайшее время не может быть и речи – вполне вероятно, что "украинцы заложили минный пояс у берега".

Ииздание Oberösterreichische Nachrichten подчеркивает, что гибель "Москвы" – это лишь второй случай поражения военного корабля таких размеров со времен Второй мировой войны. В последний раз это произошло 2 мая 1982 года во время Фолклендской войны. Тогда британская подводная лодка отправила на дно морской аргентинский крейсер "Генерал Бельграно".

"Россия, несмотря на всю свою гигантскую территорию, всегда прилагала огромные усилия, чтобы быть уважаемой военно-морской силой. Стержнем этого образа всегда был Черноморский флот, хотя он и самый малочисленный из четырех российских флотов", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что после потери единственного крейсера "Москва" в его составе осталось шесть подводных лодок, пять фрегатов, 35 кораблей охраны и береговой обороны и 10 десантно-транспортных кораблей. Черноморский флот также включает около 25 тысяч морских пехотинцев.

Кроме него, у россиян еще есть Северный, Тихоокеанский и Балтийский флот. В составе ВМФ РФ четыре крейсера: два принадлежат Северному флоту, один Тихоокеанскому и затонувшая "Москва" – Черноморскому.

Последний был 187 метров в длину и 20,8 метра в ширину. Он из советских времен – построен в 1979 году. В состав экипажа флагмана Черноморского флота РФ входило около полутысячи солдат. По данным украинской Госпогранслужбы, экипаж затонувшего крейсера не эвакуировали.

Добавим, что вместе с "Москвой" погиб капитан крейсера – 43-летний Антон Куприн. Также на дно Черного моря ушли 16 из 72 российских крылатых ракет и, вероятно, две ядерные ракеты. По оценке Forbes, стоимость судна составляет $750 миллионов. Издание Sky News потерю крейсера "Москва" назвало личным позором главы РФ Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, британская газета Daily Mail раскрыла новые детали об уничтожении российского крейсера "Москва". Журналисты указали на "гениальную уловку" украинцев, благодаря которой это стало возможным.