Экипаж затонувшего крейсера 'Москва' не эвакуировали, – Морская охрана Госпогранслужбы Украины

Враг не сумел эвакуировать экипаж своего флангового корабля "Москва". В этом ему помешала сама природа – шторм на море не позволил ни погасить пожар на борту, ни провести эвакуацию.

Об этом сообщила спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк на брифинге 15 апреля. По ее словам, попадание украинских ракет в российский крейсер привело к детонации боекомплекта, после чего "началась борьба за живучесть" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы наблюдали, как другие корабли пытались оказать помощь, но даже силы природы были на стороне Украины, потому что шторм не позволял спокойно провести борьбу за живучесть и спасательную операцию, ни эвакуировать экипаж", – сказала Гуменюк.

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Гуменюк подтвердила спецоперацию украинских сил по атаке на корабельную группу российского крейсера "Москва". Однако отметила, что все детали пока озвучить не может.

В то же время пресс-секретарь Морской охраны ДПС констатировала, что повреждения российского флагмана настолько серьезны, что он потерял боеспособность.

"Впечатление крейсера "Москва" ударило не только по корабельному составу врага, это ударило по его имперским амбициям. И, конечно, все осознаем, что нам этого не простят", – отметила Гуменюк.

В связи с этим, по ее словам, сейчас российские фашисты наносят ракетные удары по югу Украины, используя при этом запрещенные международными конвенциями кассетные снаряды – именно такими они обстреляли Николаевскую область.

Напомним, ракетный крейсер "Москва" 13 апреля поразили две ракеты "Нептун", запустившие украинские воины в ответ на артобстрелы. Это судно известно тем, что раньше на острове Змеиный его послали украинские пограничники.

Ударом по крейсеру "Москва" Вооруженные силы Украины уничтожили 16 крылатых ракет "Калибр", которым было оборудовано судно. В настоящее время суммарное количество таких боеприпасов Черноморского флота России в Черном море снизилось с 72 до 56.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская сторона официально подтвердила пожар на крейсере "Москва", однако заявила, что ЧП на борту произошло якобы из-за взрыва боеприпаса.

Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что причины пожара на крейсере "Москва", попавшего 13 апреля под прицел украинских ракет, "устанавливаются". Костер вспышки на судне якобы был локализован.