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Украина использовала "гениальную уловку" для уничтожения ракетного крейсера "Москва": раскрыты новые детали

Дмитрий Иванческул
Война в Украине 2022
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Украина использовала 'гениальную уловку' для уничтожения ракетного крейсера 'Москва': раскрыты новые детали

Украина смогла отправить на дно Черного моря считавшийся в России непотопляемым флагман ЧФ РФ "Москва", благодаря гениальной уловке. Оказалось, что защитные системы крейсера так "засмотрелись" на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники "Байрактар", что не заметили приближения ракет "Нептун".

Об этом пишет британская газета Daily Mail. Издание также считает, что украинцы в своей битве "Давида против Голиафа" вновь показали всему миру, насколько на самом деле слаба военная машина РФ.

"Гордость грозного Черноморского флота России была уничтожена в ходе одной из самых хитроумных операций войны", – написало издание.

Журналисты узнали, что 13 апреля украинские военные подняли в небо два беспилотника TB2, от одного только упоминания которых у российских военных начинается мандраж. Как оказалось, беспилотники были использованы, чтобы отвлечь внимание защитных систем "Москвы" и лишь потом нанести фатальный удар.

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Схема хитрой атаки украинских военных на крейсер "Москва"

Атака произошла в тот момент, когда флагман ЧФ РФ в гордом одиночестве "разгуливал" примерно в 100 километрах от Одессы в районе острова Змеиный.

Сообщается, что капитан корабля и офицеры ПВО "купились" на приманку украинских военных и внимательно следили за ложными целями – беспилотниками TB2, которые кружили над кораблем. Разинув рот на чудеса турецкой техники, российские военные проворонили пару противокорабельных ракет "Нептун R360" украинского производства, которые были запущены с артиллерийской батареи на побережье.

Скрыть ракеты также удалось благодаря тому, что они приближались к "Москве" на уровне моря, которое в тот вечер штормило. Эти факторы не позволили радарам крейсера засечь украинский "привет".

Крейсер "Москва" на стоянке во временно оккупированном украинском Крыму, фото 2014 года.

Двойной ракетный удар пришелся на борт корабля и расшатал его на неспокойных волнах. После этого произошел взрыв боекомплекта крейсера, спровоцировавший пожар.

Эта атака, как прокомментировали изданию западные официальные лица, продемонстрировала способность Украины наносить удары по силам оккупантов даже в тех областях, где они считали себя неуязвимыми.

"Этот инцидент представляет собой еще одну огромную потерю в плане доверия к России. Им снова показали, что они уязвимы для атак", – сказал один из собеседников издания.

Он отметил, что здесь исход ситуации решила компетенция военных.

"Украинцы использовали свое воображение и оказались очень изобретательными. Они способны действовать на лету, чтобы оказать воздействие на российские силы", – сказал один из собеседников.

Собеседники издания также отвергли оправдания РФ, которые изначально отрицали украинскую атаку на "Москву", заявляя о пожаре, который привел к взрыву большого количества боеприпасов.

"Мне неизвестно, чтобы ранее на борту военного флагмана был пожар, который привел бы к взрыву боеприпасов", – сказал собеседник.

После атаки крейсер пытались отбуксировать в сторону Крыма, где он так или иначе был бы списан, поскольку российские верфи не могут работать из-за международных санкций. Но вечером 14 апреля министерство обороны РФ заявило, что "Москва" затонула "во время буксировки в шторм".

Журналисты отмечают, что с точки зрения военной техники, "Москва" представляет собой крупнейшую единичную потерю вооруженных сил РФ с начала войны против Украины. Это также один из крупнейших кораблей, потерянных в боях со времен Второй мировой войны.

"Ее уничтожение также очень символично для Украины, после инцидента, произошедшего в первый день войны и подытожившего борьбу "Давида и Голиафа", – пишет издание.

Как известно, 24 февраля именно крейсер "Москва" подошел к острову Змеиный и потребовал от украинских военных сложить оружие или погибнуть. Именно тогда украинский пограничник Роман Грибов сказал фразу, которая впоследствии стала одним из символов войны.

"Русский военный корабль, иди на х*й", – ответил Грибов на предложение сдаться.

Издание также отмечает, что атака, в какой-то мере, не обошлась без помощи стран Запада. Именно информационная поддержка западных разведок позволила Украине получить данные о том, что "Москва" курсирует в северо-западной части Черного моря по "предсказуемым схемам", а также делает это без прикрытия фрегатов, которые всегда используются в качестве щита для своего флагмана.

"Возможно, полагая, что они могут действовать безнаказанно, российские командиры пренебрегли охраной "Москвы", – считает издание.

Запуск украинской ракеты "Нептун"

Интересно, что разработанные и произведенные Украиной ракеты "Нептун", по иронии судьбы, были основаны на российской разработке.

Эксперт по военным кораблям Джонатан Бентам из Международного института стратегических исследований заявил, что ситуация с "Москвой" ставит под вопрос состояние всего флота РФ.

"Если исходить из предположения, что "Москва" была поражена противокорабельными ракетами, то это ставит под вопрос оперативные возможности крейсеров класса "Слава" и состояние всего российского флота" – заявил Бентам.

По его словам, противовоздушная оборона корабля должна была обеспечивать достаточное прикрытие, чтобы избежать поражения ракетой типа "Нептун".

"Если третий по величине надводный корабль флота – после "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" – лишен этих возможностей, то чего еще ему не хватает?" – риторически спросил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Минобороны РФ подтвердило, что флагман Черноморского флота затонул после "пожара, возникшего в результате детонации боекомплекта".

Вместе с "Москвой на дно Черного моря ушли 16 из 72 крылатых ракет, а также, вероятно, и две ядерные ракеты.

Стоимость крейсера, по данным Forbes, составляет 750 млн долл.

Sky News считает потерю крейсера "Москва" личным позором президента-агрессора Владимира Путина.

Вместе с кораблем погиб и его капитан – 43-летний агрессор Антон Куприн.

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