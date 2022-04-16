Украина использовала 'гениальную уловку' для уничтожения ракетного крейсера 'Москва': раскрыты новые детали

Украина смогла отправить на дно Черного моря считавшийся в России непотопляемым флагман ЧФ РФ "Москва", благодаря гениальной уловке. Оказалось, что защитные системы крейсера так "засмотрелись" на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники "Байрактар", что не заметили приближения ракет "Нептун".

Об этом пишет британская газета Daily Mail. Издание также считает, что украинцы в своей битве "Давида против Голиафа" вновь показали всему миру, насколько на самом деле слаба военная машина РФ.

"Гордость грозного Черноморского флота России была уничтожена в ходе одной из самых хитроумных операций войны", – написало издание.

Журналисты узнали, что 13 апреля украинские военные подняли в небо два беспилотника TB2, от одного только упоминания которых у российских военных начинается мандраж. Как оказалось, беспилотники были использованы, чтобы отвлечь внимание защитных систем "Москвы" и лишь потом нанести фатальный удар.

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Атака произошла в тот момент, когда флагман ЧФ РФ в гордом одиночестве "разгуливал" примерно в 100 километрах от Одессы в районе острова Змеиный.

Сообщается, что капитан корабля и офицеры ПВО "купились" на приманку украинских военных и внимательно следили за ложными целями – беспилотниками TB2, которые кружили над кораблем. Разинув рот на чудеса турецкой техники, российские военные проворонили пару противокорабельных ракет "Нептун R360" украинского производства, которые были запущены с артиллерийской батареи на побережье.

Скрыть ракеты также удалось благодаря тому, что они приближались к "Москве" на уровне моря, которое в тот вечер штормило. Эти факторы не позволили радарам крейсера засечь украинский "привет".

Двойной ракетный удар пришелся на борт корабля и расшатал его на неспокойных волнах. После этого произошел взрыв боекомплекта крейсера, спровоцировавший пожар.

Эта атака, как прокомментировали изданию западные официальные лица, продемонстрировала способность Украины наносить удары по силам оккупантов даже в тех областях, где они считали себя неуязвимыми.

"Этот инцидент представляет собой еще одну огромную потерю в плане доверия к России. Им снова показали, что они уязвимы для атак", – сказал один из собеседников издания.

Он отметил, что здесь исход ситуации решила компетенция военных.

"Украинцы использовали свое воображение и оказались очень изобретательными. Они способны действовать на лету, чтобы оказать воздействие на российские силы", – сказал один из собеседников.

Собеседники издания также отвергли оправдания РФ, которые изначально отрицали украинскую атаку на "Москву", заявляя о пожаре, который привел к взрыву большого количества боеприпасов.

"Мне неизвестно, чтобы ранее на борту военного флагмана был пожар, который привел бы к взрыву боеприпасов", – сказал собеседник.

После атаки крейсер пытались отбуксировать в сторону Крыма, где он так или иначе был бы списан, поскольку российские верфи не могут работать из-за международных санкций. Но вечером 14 апреля министерство обороны РФ заявило, что "Москва" затонула "во время буксировки в шторм".

Журналисты отмечают, что с точки зрения военной техники, "Москва" представляет собой крупнейшую единичную потерю вооруженных сил РФ с начала войны против Украины. Это также один из крупнейших кораблей, потерянных в боях со времен Второй мировой войны.

"Ее уничтожение также очень символично для Украины, после инцидента, произошедшего в первый день войны и подытожившего борьбу "Давида и Голиафа", – пишет издание.

Как известно, 24 февраля именно крейсер "Москва" подошел к острову Змеиный и потребовал от украинских военных сложить оружие или погибнуть. Именно тогда украинский пограничник Роман Грибов сказал фразу, которая впоследствии стала одним из символов войны.

"Русский военный корабль, иди на х*й", – ответил Грибов на предложение сдаться.

Издание также отмечает, что атака, в какой-то мере, не обошлась без помощи стран Запада. Именно информационная поддержка западных разведок позволила Украине получить данные о том, что "Москва" курсирует в северо-западной части Черного моря по "предсказуемым схемам", а также делает это без прикрытия фрегатов, которые всегда используются в качестве щита для своего флагмана.

"Возможно, полагая, что они могут действовать безнаказанно, российские командиры пренебрегли охраной "Москвы", – считает издание.

Интересно, что разработанные и произведенные Украиной ракеты "Нептун", по иронии судьбы, были основаны на российской разработке.

Эксперт по военным кораблям Джонатан Бентам из Международного института стратегических исследований заявил, что ситуация с "Москвой" ставит под вопрос состояние всего флота РФ.

"Если исходить из предположения, что "Москва" была поражена противокорабельными ракетами, то это ставит под вопрос оперативные возможности крейсеров класса "Слава" и состояние всего российского флота" – заявил Бентам.

По его словам, противовоздушная оборона корабля должна была обеспечивать достаточное прикрытие, чтобы избежать поражения ракетой типа "Нептун".

"Если третий по величине надводный корабль флота – после "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" – лишен этих возможностей, то чего еще ему не хватает?" – риторически спросил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Минобороны РФ подтвердило, что флагман Черноморского флота затонул после "пожара, возникшего в результате детонации боекомплекта".

Вместе с "Москвой на дно Черного моря ушли 16 из 72 крылатых ракет, а также, вероятно, и две ядерные ракеты.

Стоимость крейсера, по данным Forbes, составляет 750 млн долл.

Sky News считает потерю крейсера "Москва" личным позором президента-агрессора Владимира Путина.

Вместе с кораблем погиб и его капитан – 43-летний агрессор Антон Куприн.