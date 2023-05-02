Все по плану? В Саратове вместо парада на 9 мая решили провести концерты под окнами ветеранов

В российском Саратове отменили массовые мероприятия к 9 мая. Решение объяснили "соображениями безопасности".

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Вместо военного парада в Саратове под окнами ветеранов Второй мировой войны устроят "личные концерты". Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Так, согласно сообщению, в российском Саратове, расстояние от которого до ближайшей точки границы с Украиной составляет по прямой не менее 690 км, боятся устраивать традиционное для 9 мая "победобесие".

"Организационных вопросов накануне празднования Дня Победы всегда много. В первую очередь они касаются безопасности участников массовых мероприятий и наших ветеранов. Для нас это приоритет. В связи с этим приняли решение не проводить в этом году торжественное прохождение войск саратовского гарнизона на Театральной площади", – написал Бусаргин.

При этом многострадальных ветеранов Саратовской области, которые в 2023 году достигли возраста 94+, в покое все равно не оставят: "победобесие" доставят им прямо под окна.

"Участников Великой Отечественной войны без поздравлений не оставим. Для них подготовим личные концерты под окнами домов. Приятный сюрприз поможет сберечь их здоровье и порадует в этот особенный день", – предупредил губернатор Саратовской области.

Кроме того, судя по его словам, в "сверхдержаве" в этом году вынуждены экономить даже на фейерверках.

"Также принято решение относительно праздничного салюта. Его не будет. Лучше направим сэкономленные средства на поддержку наших бойцов в зоне СВО", – заявил Бусаргин.

Напомним, ранее стало известно, что в России отменили парады на 9 мая в ряде областей. Кроме приграничных российских регионов, вдруг испугались и передумали маршировать в Орловской и Псковской областях. Также оккупанты отменили парады и во временно оккупированном украинском Крыму.

А вот в Москве устраивать "победобесие" таки намереваются: с 25 апреля в столице РФ решили закрыть Красную площадь для посещения из-за подготовки парада. Отроют ее уже после 9 мая.

В то же время в России разработали инструкцию на случай воздушного нападения 9 мая: видимо, в то, что у украинцев "длинные руки", враг верит даже больше, чем сами граждане Украины.

А 18 апреля стало известно, что в России отменили шествие "Бессмертного полка" на 9 мая, являвшееся в течение последних нескольких лет основным пропагандистским мероприятием.