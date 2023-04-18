Все по плану? В России отменили шествие "Бессмертного полка" на 9 мая

Шествие "Бессмертный полк", который в стране-агрессоре РФ проводят 9 мая, в этом году "внезапно" решили отменить. Россиянам, которые хотят поучаствовать в акции, предлагают размещать фотографии своих воевавших во Вторую мировую родственников в интернете.

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Еще один вариант – прикреплять фото на одежду или на автомобили. Об этом 18 апреля заявила депутат Государственной думы РФ, сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева в комментарии пропагандистскому СМИ.

Интересно, что она никак не прокомментировала тот факт, что шествия не будет из-за "СВО", которая у Кремля уже больше года "идет по плану".

"[Шествия по улицам городов] не будет. К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Крым", – цитируют Цунаеву российские медиа.

Она добавила, что ясность по поводу российского "Бессмертного полка" за рубежом появится ближе к 9 мая. Мол, организаторы сейчас подают заявки на акцию. Конкретные страны депутат уточнять не стала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в ряде регионов России и во временно оккупированном Крыму, объявили, что военных парадов 9 мая там не будет. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов говорил, что это делается "из соображений безопасности".

– От традиционного парада отказались в том числе в Курске. В то же время в область перебросили дополнительные силы якобы для охраны границы с Сумщиной.

– Содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что отказ России от парадов в этом году связан как с опасностью "бавовны", так и с изменением настроений в российском обществе.

– Что по этому поводу думает разведка минобороны Великобритании – читайте по ссылке.

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