"Паники нет? А нет, уже есть!" В России отменили парады на 9 мая еще в двух областях: в сети волна шуток

Парады на 9 мая внезапно отменили еще две области Российской Федерации – Псковская и Орловская. Власти регионов подтвердили, что это связано с вопросами безопасности, но прямо "СВО" обвинять не стали.

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В сети шутят, что Россия, видимо, боится "бавовны", экономит деньги или же не хочет, чтобы россияне вышли с фотографиями на палках не "дедов", а ликвидированных на войне против Украины оккупантов. "Все под контролем... Говорят, что отказались от проведения парадов из-за "угрозы безопасности людей". Паники нет. А нет, уже есть", – с иронией написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил: мол, проведение массового празднования в этом году "по определенным причинам не представляется возможным".

Не будет в области ни парада, ни праздничного салюта, ни акции "Бессмертный полк". Глава региона сказал, что такие шаги предпринимаются для того, чтобы "не провоцировать скопления людей", а также чтобы сэкономить деньги и направить их на нужды участников "спецоперации".

С аналогичным объявлением выступил губернатор Орловской области Антон Клычков. В регионе не будет не только парада на 9 мая, но и первомайского митинга. "Бессмертный полк" тоже не состоится.

"Любая гипотетическая угроза, когда она связана с человеческими жизнями, для меня является ключевой при проведении мероприятий, поэтому штаб принял решение не проводить парад на 9 мая", – сказал Клычков в видеообращении.

Украинцы в сети шутят, что в России не зря переживают и принимают превентивные меры. Один из комментаторов с иронией пожелал, чтобы в Москве все-же провели парад – для того, чтобы туда мог прилететь какой-нибудь неопознанный летающий объект.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов посоветовал россиянам в этом году не идти на парад 9 мая и вообще держаться подальше от военной техники.

– Судя по всему, в Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стянуть на парад. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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