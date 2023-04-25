Все по плану? В России решили закрыть Красную площадь для посещения из-за подготовки парада

В столице государства-агрессора РФ Москве решили закрыть для посетителей Красную площадь на период с 27 апреля по 10 мая. Причиной назвали подготовку и проведение парада победы 9 мая.

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Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России. Участие в параде примут более 10 тысяч военнослужащих. Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.

Пользователи сети с юмором отреагировали на новость о закрытии главной московской площади для посетителей. Они начали публиковать фотомемы с горящим Кремлем и ПВО вокруг, отметив: такая новость хоть и мелочь, но приятная.

На мероприятии выступит российский диктатор Владимир Путин, участие которого уже подтвердил спикер Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Песков оправдался, что иностранные лидеры не приедут в Россию по случаю 9 мая якобы потому, что Москва не рассылала приглашения. Мол, в этом году "дата не круглая". Пользователи сети высмеяли Пескова, предположив, что на самом деле причина другая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Москве решили отменить традиционный парад на 1 мая. Его побоялись проводить из-за "повышенного уровня террористической опасности", писали в росСМИ;

– в сети появилось видео, на котором зафиксирован въезд колонны военной техники в российскую столицу по Волгоградскому проспекту. Бронеавтомобили должны принять участие в репетиции будущего парада ко дню победы, который россияне отмечают 9 мая.

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