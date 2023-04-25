Готовятся к 'бавовне' во время парада: в России разработали инструкцию на случай воздушного нападения 9 мая. Документы

В Кремле не на шутку напуганы успехами украинских беспилотников в доставке "бавовны" на территорию России и переживают за свою технику, которую собираются стащить на парад 9 мая. В Москве разработали инструкцию на случай нападения наших БПЛА.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в силовых структурах. В распоряжении редакции находятся копии соответствующих документов – инструкции, порядка постановки механизированной колонны и расчета личного состава.

Инструкция выдана оператору Комплекса радиоподавления "Силок-01" на случай "обнаружения БпЛА на территории парадной площади".

"При обнаружении в эфире канала управления БпЛА оператор подает команду по рации "Воздух 88", докладывает начальнику штаба сбора механизированной колонны характеристики летательного аппарата и запрашивает разрешение на подавление. Получив разрешение, оператор переводит комплекс в режим постановки помехи в указанном диапазоне и на частотах спутниковых систем навигации в течение 5 минут", – говорится в инструкции.

Особо отмечается, что при обнаружении беспилотника нужно докладывать в органы ФСБ. В инструкции также указан телефон подполковника службы Литвинова, которому нужно звонить.

Судя по документам, в параде примет участие более 40 российских танков, среди которых двенадцать Т-72, двенадцать Т-80, двенадцать Т-90 и пять "Армат", а также десять гаубиц "Мста-С", восемь ракетных комплексов "Искандер" восемь ЗРК "С-400" и около сотни разных БТРов и боевых машин.

Как сообщал OBOZREVATEL: Кремль усиленно готовится к диверсиям и терактам в "сердце" РФ.

В России решили закрыть Красную площадь для посещения на 2 недели из-за подготовки к параду.

В Москве также решили отменить традиционный парад на 1 мая. Его побоялись проводить из-за "повышенного уровня террористической опасности".

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