Внутри было место для взрывчатки: в сети показали статуэтку, которую вручили Татарскому. Фото

В сеть попало фото статуэтки с бомбой внутри, от взрыва которой погиб российский пропагандист-"военкор" Владлен Татарский. Предположительно, в полость внутри бюста был залит пластит и вставлен взрыватель.

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А магнит на дне статуэтки не давал произойти случайному взрыву: он сдерживал на месте активатор взрыва – металлический шарик. Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на эксперта по взрывному делу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Когда Дарья Трепова, задержанная за теракт, убрала магнит, шарик скатился по трубке к замедлителю, что позволило дистанционно привести бомбу в действие, утверждают пропагандисты.

РосСМИ заявляют также, что Трепова якобы обращалась к батюшке с просьбой благословить ее на "переезд в Киев и занятие там журналистикой", "однако он благословил девушку лишь на дорогу".

Затем девушке якобы нужно было получить посылку с бомбой и отчитаться своему куратору. Он и попросил ее заранее снять внизу у статуэтки магнит.

Саму статуэтку Трепова должна была вручить как подарок от сообщества скульпторов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ФСБ РФ заявила, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, якобы организовали "украинские спецслужбы и их агентура", а также "скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры". Взрывное устройство Треповой якобы передал украинец, уроженец Донбасса Юрий Денисов, который приехал в РФ в феврале, а после теракта выехал.

– Татарский был ликвидирован во время собственного "творческого вечера" в кафе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

– По предварительным данным, бомбу в заведение принесла Дарья Трепова. Взрывчатка находилась в статуэтке, которую она вручила Татарскому. Последний сам настоятельно попросил у гостьи в зале внести подарок, хотя она как бы в шутку сказала: "А что, если там бомба?".

– Уже на следующий день Москва обвинила украинские спецслужбы в ликвидации Татарского.

– Суд в Москве отправил в СИЗО Дарью Трепову. Она ранее принимала участие в митингах соратников Навального. На допросах говорила, что не знала о взрывчатке и ее "подставили".

– Россиян возмутили странные "нюансы" в новости о задержании подозреваемой в убийстве Татарского.

– Похоронили Татарского 9 апреля в Москве. Пригожин, который принес в "подарок" покойному "кувалду Вагнера", с помощью которой наемники публично казнят неугодных.

– Журналист Юрий Бутусов назвал убийство Татарского серьезным ударом по российской пропаганде. По его словам, пропагандист был одним из символов оккупации украинских территорий.