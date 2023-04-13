В России обвинили в подготовке убийства Татарского гражданина Украины и назвали его имя: ФСБ выступила с заявлением

В России заявили, что взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский, якобы организовали "украинские спецслужбы и их агентура", а также "скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры". Там также назвали имя гражданина Украины, который, по версии ФСБ, передал взрывное устройство россиянке Дарье Треповой, задержанной по обвинению в совершении теракта.

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В ФСБ заявили, что украинец Юрий Денисов якобы приехал в РФ, а после убийства Татарского – покинул страну.

В России решили одним махом обвинить во взрыве в Санкт-Петербурге, во время которого был ликвидирован макеевский уголовник Максим Фомин, известный в РФ как "военкор Владлен Татарский", и Украину, и российскую оппозицию.

"Организаторами теракта в Петербурге, в результате которого погиб Владлен Татарский, являлись украинские спецслужбы и их агентура, в том числе скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры", — заявили 13 апреля в российской ФСБ.

Также там обвинили в подготовке взрыва гражданина Украины Юрия Денисова, который якобы передал Треповой взрывное устройство.

"Установлено, что убийство Фомина вместе с Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который посредством сервиса "экспресс-доставки" через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора", – цитируют заявление ФСБ российские пропагандисты.

При этом сам Денисов, по версии российских спецслужб, во время взрыва находился на территории РФ.

"Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения М. Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания. После совершения теракта 3 апреля Ю. Денисов вылетел из России транзитом через Армению в Турцию", – выдали в ФСБ.

Трепову же, уверяют российские силовики, к участию в совершении теракта сподвигли "неоднократные призывы руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности в России".

Напомним, 2 апреля 2023 года пропагандист Владлен Татарский был ликвидирован во время собственного "творческого вечера" в принадлежащем Пригожину кафе с помощью взрывного устройства, вероятно, спрятанного в статуэтке, подаренной ему одной из посетительниц.

Уже на следующий день в РФ официально обвинили украинские спецслужбы в ликвидации Татарского. Еще день спустя суд в Москве отправил в СИЗО девушку, вручившую Татарскому статуэтку со взрывчаткой. Она ранее принимала участие в митингах, которые организовывали соратники оппозиционного российского политика Алексея Навального. На допросах она уверяла, что не знала о взрывчатке и что ее "подставили".

Спустя несколько дней Максима Фомина, более известного под псевдонимом "Татарский", похоронили в Москве. На его похороны прибыл основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который принес с собой именную кувалду как "подарок" покойнику.