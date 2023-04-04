Суд в Москве отправил в СИЗО девушку, вручившую Татарскую статуэтку со взрывчаткой

Дарья Трепова, которая, предположительно, преподнесла статуэтку с взрывчаткой пропагандисту Владлену Татарскому, арестована на два месяца. Девушке предъявлено обвинение по двум статьям: теракт, совершённый группой лиц, и незаконное ношение взрывчатых устройств.

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Об этом сообщают российские СМИ. Басманный районный суд избрал меру пресечения 26-летней Дарье Треповой.

"Следствие считает, что в кафе взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Сначала следствие возбудило дело об убийстве, но 3 апреля СК переквалифицировал дело об убийстве Владлена Татарского на статью о теракте", – говорится в источнике.

Трепову арестовали и отправили в СИЗО на два месяца, как и просило следствие. Фигурантка пробудет под стражей как минимум до 2 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Национальный антитеррористический комитет РФ 3 апреля заявил, что ликвидация пропагандиста Татарского якобы была спланирована украинскими спецслужбами. Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, где "военкор" проводил мероприятие, в ведомстве назвали терактом;

– российский топ-пропагандист Владимир Соловьев напоказ загрустил из-за гибели пророссийского "военного корреспондента" Владлена Татарского. Он обвинил в смерти коллеги-пропагандиста украинцев, назвав их "бандеровскими бесами";

– российские пропагандисты упорно пытаются привязать Украину к убийству в Санкт-Петербурге пророссийского "военкора" Владлена Татарского. После того, как рассыпалась версия, что смертельную статуэтку ему якобы вручила девушка из Ивано-Франковска, следствие "нащупало" новый "украинский след".

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