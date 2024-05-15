В Ростовской области пожаловались на взрывы на топливной базе: говорят об атаке дронов

Утром 15 мая в Ростовской области России пожаловались на атаку дронов. Она привела к двум взрывам на топливной базе в Пролетарском районе, которые не вызвали возгорания топлива.

Об этом отчитался в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. Заверил, что пострадавших в результате налета также нет.

Напомним, вечером 14 мая в российском Подмосковье загорелся пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования "Прогресс". Местные власти назвали причиной пожара якобы короткое замыкание.

Также 14 мая в Волгоградской области РФ, которую атаковали дроны, загорелся и сошел с рельсов грузовой поезд. Перевернулось в общей сложности девять вагонов, в которых россияне перевозили горючее и пиломатериалы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 мая в российском Белгороде заявили об атаке на местную ТЭЦ, в результате чего часть города осталась без света, а местным жителям посоветовали заряжать павербанки.

– Также 13 мая беспилотники атаковали электроподстанцию в Липецкой области РФ. В результате удара на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.