В Ростовской области пожаловались на взрывы на топливной базе: говорят об атаке дронов
Утром 15 мая в Ростовской области России пожаловались на атаку дронов. Она привела к двум взрывам на топливной базе в Пролетарском районе, которые не вызвали возгорания топлива.
Об этом отчитался в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. Заверил, что пострадавших в результате налета также нет.
Напомним, вечером 14 мая в российском Подмосковье загорелся пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования "Прогресс". Местные власти назвали причиной пожара якобы короткое замыкание.
Также 14 мая в Волгоградской области РФ, которую атаковали дроны, загорелся и сошел с рельсов грузовой поезд. Перевернулось в общей сложности девять вагонов, в которых россияне перевозили горючее и пиломатериалы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 12 мая в российском Белгороде заявили об атаке на местную ТЭЦ, в результате чего часть города осталась без света, а местным жителям посоветовали заряжать павербанки.
– Также 13 мая беспилотники атаковали электроподстанцию в Липецкой области РФ. В результате удара на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.
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