В Подмосковье горела электроподстанция воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования. Фото и видео

В российском Подмосковье вечером 14 мая разгорелся пожар на электроподстанции воинской части ФСБ и завода по производству военного оборудования "Прогресс". Причиной пожара стало якобы короткое замыкание.

По крайней мере, такое объяснение выдала администрация города Балашиха, а вот мэр Сергей Юров о причинах возгорания умолчал. В то же время СМИ сообщили, что речь идет якобы о поджоге.

"Все службы оперативно отреагировали на внештатную ситуацию, сейчас пожар потушили. Подача электричества в дома возобновлена", – отметили местные власти.

Как выяснили росСМИ, на территории завода, где произошел инцидент, расположена в/ч 35 533 ФСБ РФ, входящяя в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Согласно данным сайта Agentura.ru, она занимается разработкой, изготовлением и тестированием электронных носителей разных программ для военного комплекса страны и гражданских предприятий.

Также медиа пишут, что при СССР это был Центральный научно-исследовательский институт специальной техники (ЦНИИСТ) в составе Оперативно-технического управления КГБ при СМ СССР. "Прогрессом" его называли с целью конспирации.

Напомним, 14 мая в Волгоградской области РФ, якобы подвергшейся атаке дронов, загорелся и сошел с рельсов грузовой поезд. Перевернулось в общей сложности девять вагонов, в которых россияне перевозили горючее и пиломатериалы.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 мая сразу несколько областей страны-агрессора России находились под атакой беспилотных летательных аппаратов. Целью БПЛА стали нефтебаза и электроподстанция в Липецкой и Белгородской областях РФ.