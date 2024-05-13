В Липецкой области пожаловались на атаку БПЛА: загорелась электроподстанция. Видео

Ночью 13 мая беспилотники атаковали электроподстанцию в Липецкой области РФ. В результате удара на объекте критической инфраструктуры произошел пожар.

По легенде российских чиновников, БПЛА якобы были "подавлены". Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Электроподстанция была атакована в Становлянском округе Липецкой области. Момент атаки БПЛА по территории объекта попал на видео.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что беспилотные летательные аппараты якобы были подавлены на территории Становлянского округа. При этом он сообщил, что на территории электроподстанции возникло возгорание.

"БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", – заявил чиновник.

Напомним, вечером 12 мая в российском Белгороде пожаловались на взрывы. Заявили, что помимо прочего попадание якобы пришлось в местную ТЭЦ, в результате чего часть города осталась без света, а местным жителям посоветовали заряжать павербанки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 мая несколько регионов России посетила "бавовна". Поражены сразу три законные цели – нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза и металлургический комбинат.

Также OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 11 мая дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла".