В Волгоградской области в результате атаки дрона вспыхнули вагоны с топливом: произошел взрыв

В ночь на 14 мая в Волгоградской области РФ, которая якобы подверглась атаке дронов, сошел с рельсов грузовой поезд с топливом. Перед этим вспыхнуло несколько вагонов, а затем в одной из цистерн раздался взрыв.

Так называемое ЧП произошло около 01:00 в районе станции Котлубань. Местные власти заявили, что пострадавших нет.

Примечательно, что сперва россияне говорили, якобы причиной аварии стало "вмешательство посторонних лиц". Позже они утверждали, что речь идет о беспилотнике, но без уточнений – был это прилет или работа российской ПВО.

Российские Telegram-каналы пишут, что из-за атаки дрона загорелись два вагона с топливом, одна цистерна взорвалась. После этого произошел разлив топлива и загорелась трава.

"Всего с рельсов сошли девять вагонов поезда. Пожар локализован, но полностью его потушить пока не удалось", – признали пропагандисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 марта БПЛА повторно атаковали Волгоградский НПЗ. Там снова раздались взрывы, после которых начался пожар.

Причастность к этой "бавовне" подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины. Известно, что в ту ночь дроны ГУР поразили также нефтебазу и металлургический комбинат – законные военные цели на территории РФ.

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