В российском Белгороде заявили об обстрелах местной ТЭЦ: в городе проблемы с электроснабжением

Вечером 12 мая в российском Белгороде снова пожаловались на "бавовну". Заявили, что помимо прочего попадание якобы пришлось в местную ТЭЦ, в результате чего часть города осталась без света, а местным жителям посоветовали заряжать павербанки.

Об этом сообщили российские СМИ. На кадрах, опубликованных Telegram-каналами, видно, что над городом поднимается дым.

Минобороны России сообщили, о якобы сбитии в небе над Белгородом "14-ти реактивных снарядов ВСУ: 12 РСЗО "Вампир" и два РСЗО "Ольха"".

Напомним, в первой половине дня 12 мая в Белгороде раздался взрыв, в результате которого на улице Щорса обрушился подъезд десятиэтажного дома. В это время в городе была объявлена тревога якобы из-за ракетной опасности, в минобороны РФ заявили о работе ПВО и якобы попадания фрагмента ракеты "Точка-У" в жилой дом. Российские СМИ заявили о 30 пострадавших, среди которых двое детей. Впоследствии стало известно о по меньшей мере 11 погибших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После обрушения многоэтажного дома в Белгороде россияне мгновенно обвинили в событиях украинских военных. Однако записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что взрыв, вероятно, произошел внутри дома.

– В ночь на 12 мая несколько регионов России посетил "хлопок". Дроны-камикадзе ГУР Минобороны Украины поразили сразу три законных военных целей – нефтеперерабатывающий завод, нефтебазу и металлургический комбинат.