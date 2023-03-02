В России военно-транспортный самолет взорвался во время испытаний: есть погибший, пятеро раненых

На авиазаводе в Ульяновске (Россия) во время испытаний прямо в ангаре взорвался военно-транспортный самолет Ил-76. Погиб один человек, еще пять ранены.

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Об этом сообщают российские СМИ. По данным Telegram-канала Baza, взрыв произошел на авиационном заводе ПАО "ИЛ-Авиастар".

Там с помощью воздуха под давлением проводили испытания фюзеляжа Ил-76 МД. В этот момент произошла разгерметизация и корпус воздушного судна взорвался.

В итоге 6 сотрудников авиазавода в итоге пострадали. Один из них скончался от полученных травм.

Другие СМИ, ссылаясь на данные экстренных служб, сообщают о 6 раненых.

Завод "Авиастар" входит в структуру российской Объединенной авиастроительной корпорации.

Специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании Ан-124 "Руслан", осуществляет обслуживание авиатехники.

Может выпускать до 50 самолетов в год. Из-за войны РФ против Украины "Авиастар" находится под санкциями США, Украины, Японии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Мачулищах в Беларуси якобы был взорван дорогостоящий российский самолет А-50 с системой дальнего радиолокационного обнаружения. Атаку якобы совершили белорусские партизаны с помощью дронов.

Кроме того, 28 февраля в Ейске в Краснодарском крае РФ произошла "бавовна" на аэродроме. Спутниковые фото показали, что в результате выгорела значительная территория полигона.

В тот день в РФ пожаловались на массированные атаки дронов в ряде регионов. В частности, на нефтебазе в Туапсе вспыхнул пожар – в сети показали последствия.