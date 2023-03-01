Выгорела значительная территория полигона: появились спутниковые фото аэродрома в Ейске с последствиями ''бавовны''

28 февраля в городе Ейск (Краснодарский край РФ) произошла "бавовна" на местном аэродроме. Власти объяснили взрывы военно-тактическими учениями, однако спутниковые фото говорят о другом. Они подтверждают, что там был взрыв, а потом еще и пожар.

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Соответствующие снимки Planet Labs за 1 марта появились в распоряжении программы журналистских расследований "Схемы". На них видно, что после атаки выгорела значительная территория полигона ПВО (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Этот полигон расположен западнее от самого аэродрома. К сожалению, спутник не зафиксировал его, поэтому пострадало ли именно это место, неизвестно.

Кроме того, на снимках за 15 февраля видно, что на аэродроме были самолеты. В частности, два истребителя типа МиГ-29, два пассажирских Ту-134, шесть истребителей типа Су-34 или Су-37, два транспортных Ан-72 и один Ил-38.

В центральной части аэродрома 15 февраля были еще и три Ил-38, один Ан-72 и три Су-27. А в западной части стояли пассажирский Ил-62 и три транспортных Ан-24 или Ан-26.

Как известно, 28 февраля в России пожаловались на массированные атаки, совершенные с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В них сразу же обвинили Украину.

Помимо этого, на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В сети показали последствия атаки дронов на этот объект.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября прошлого года в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на жилой дом. В результате аварии в доме вспыхнул масштабный пожар, российские чиновники официально заявили о гибели 14 человек.

Позже в сети появилось новое видео момента аварии. На нем видно, как самолет, стремительно теряя высоту, врезается в многоэтажку.

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