''Бавовна'' была мощной: в сети показали последствия атаки дронов на нефтебазу в Туапсе

В ночь на 28 февраля на нефтебазе "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В минобороны РФ заявили, что "киевский режим" якобы атаковал "объект гражданской инфраструктуры", однако не нанес никакого ущерба.

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Тем временем в сети появились фотографии с последствиями ночного "инцидента", полностью противоречащие заявлениям возглавляемого Сергеем Шойгу ведомства. На кадрах, опубликованных Сергеем Стерненко и до того появившихся в местных пабликах, видно: заявлениям МО РФ о том, что "вреда нет", можно верить примерно так же, как заверениям в отсутствии потерь в оккупационной армии в ходе войны против Украины .

"Нефтебаза в г. Туапсе так называемой россии от атаки беспилотников не пострадала", – иронизирует Стерненко.

Ранее в МО РФ заявили, что в ночь на 28 февраля "киевский режим предпринял попытку применения БПЛА для атаки по объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея". Российские РЭБ, заверили в ведомстве, с атаками справились.

"Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, второй беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, который атаковался", – заявили в МО РФ.

Уверения в том, что БПЛА отклонились от курса, опровергают так называемые российские "военкоры".

"ВСУ минувшей ночью попытались ударить по нефтебазе "Роснефти" в Туапсе. В атаке принимали участие два беспилотника, которые взорвались в 100 м от резервуаров с топливом", – отметил один из них.

По версии местных властей, пытавшихся убедить жителей Туапсе в отсутствии оснований для беспокойства, ночью пострадало то ли "хозяйственное здание", то ли "бойлерная". Попытки разыскать эту "бойлерную" на фотографиях с нефтебазы станут для россиян увлекательным квестом.

Интересно, что расстояние между Туапсе и ближайшими контролируемыми украинской армией территориями, составляет более 400 км.

Напомним, в России заявили о массированной атаке украинских дронов. Один из БПЛА упал возле станции "Газпрома" в Подмосковье. Также беспилотники были замечены в ряде других регионов РФ.

В то же время в МО РФ признали только два "инцидента", солгав об их последствиях.