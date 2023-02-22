''Идет бой на наших исторических рубежах'': Путин на ''шабаше'' в ''Лужниках'' сделал циничное заявление о войне против Украины. Видео

В России 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта". В программе мероприятия, массовку для которого набирали по 500 рублей за "голову" - выступление российского президента Владимира Путина.

Видео дня

В своем выступлении российский диктатор снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосен и необычно лаконичен.

"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами", - сказал диктатор.

Он также заявил, что все население РФ, ведущей агрессивную войну против Украины - это "защитники родины" и попытался убедить, что семья и "родина" в его лице - это самое дорогое, что есть у каждого россиянина, поэтому каждый из низ должен защищать путинский режим.

Примечательно, что спустя год "героических сражений" российских оккупантов от рассказов о денацификации и демилитаризации, обещаний "показать настоящую декоммунизацию" и претензий на оккупацию всей Украины - Путин рассуждал о необходимости "защиты территории России, языка, культуры, интересов".

"Сегодня, при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории - все, весь наш народ является сегодня защитником отечества", - заявил Путин.

Далее Путин довольно хилым голосом предложил толпе прокричать тройное "ура", сделал вид, что поет гимн РФ, снова воскликнул "Ура" и "Россия" - и ушел восвояси, оставив массовку в сопровождении "звезд российского шоубизнеса" праздновать ликвидацию почти 150 тысяч российских оккупантов и год кровопролитной бессмысленной войны.

Достаточно емко атмосферу "праздника на фоне чумы" в Москве описал народный депутат Украины Алесь Гончаренко.

"Вы не представляете, какой там дурдом в Лужниках. Машков еб*нулся и плачет, Дюжев поет песню Цоя (!!!) и тоже почти в слезах. Харатьян подпевает этим театралам. А потом был рэп под песню "Катюша" и песни луганских филармонистов, которые первыми ушли на фронт, захватили девятиэтажку в Мариуполе и сами окружили "Азов". На фоне этого россиян кормили бесплатной гречкой с сосисками. Это как стойло и цирк шапито в одном флаконе", - написал нардеп.

Толпы около "Лужников" начали собираться за три часа до концерта. В ожидании выступления Путина жители "сверхдержавы" выстроились в очередь за бесплатной гречкой и сосисками.

По данным пропагандистов, на стадионе собрались около 200 тысяч человек.

Еще до начала концерта-шабаша сообщалось, что на него централизовано везут студентов из регионов, им обещают дополнительные баллы и освобождение от пар. Также за несколько дней до "концерта" в сети массово собирали массовку. За участие в создании картинки "массовой поддержки" кремлевского дикататора обещали платить по 500 рублей.

Впрочем, и получившие приглашения, и нанятые за 500 рублей зрители должны были предоставить персональные данные организаторам.

Накануне шабаша на смотровой площадке Воробьевых гор установили трехметровый забор из металлопрофиля, за которым стоят грузовики камуфляжной расцветки, похожие на военную технику.

Кроме Путина собравшихся развлекали "Руки Вверх!", Филипп Киркоров, Клава Кока,Стас Михайлов, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Niletto, Олег Газманов, "Любэ", SHAMAN, Николай Басков. Все эти "представители русской культуры" самозабвенно поддерживают войну против Украины и убийства украинцев.

Напомним, накануне Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Несмотря на многозначительные анонсы и ожидания, речь диктатора оказалась очередным "пережевыванием" давно известных тезисов. Так, Путин в очередной раз заговорил о попытках диалога с Западом и заявил об угрозе НАТО.

Кроме того, он попытался угрожать из-за дальнобойного оружия и заявил, что Россия, мол, "с Украиной не воюет". Нашлось место в послании и страшилкам об ЛГБТ и рассказах о "духовности" и "русских скрепах".

Говорил Путин также о "неонацистах" и Донбассе, из-за которых России "не оставили выбора". Впрочем, в российской агрессии против Украины по-прежнему "виновен" Запад.

Единственным стоящим внимания оказалось заявление Путина о приостановке Россией участия в договоре о стратегическом наступательном оружии.