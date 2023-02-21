'Мы не воюем с Украиной': Путин отметился циничным заявлением, но попытался угрожать из-за дальнобойного оружия

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что РФ не сражается с народом Украины, но "стала заложником киевских и западных властей". Он обвиняет страны Запада в том, что поток денег на войну не уменьшается, также они якобы не жалеют средств на поощрение переворотов причем по всему миру.

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Очередные безумные заявления глава Кремля озвучил во время послания к Федеральному собранию 21 февраля, которое транслирует телеканал "Дождь". Путин отметил, что именно Запад превратил украинцев в "расходный материал" и потому они страдают, а не потому, что на них напала Россия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Десятилетиями разрушали укр промышленность. Итогом стало – социальная деградация, рост бедности. О людях никто не думал и их превратили в расходный материал", – заявил глава Кремля.

"Цель Запада, как и в 1930-е годы, "направить агрессию на восток", – добавил Путин.

Также традиционно диктатор обвинил нашу страну в нацизме и фашизме.

"Одной из украинских бригад присвоили нацистское наименование "Эдельвейс". Особой популярностью у ВСУ пользуются шевроны das Reich, мертвая голова, на бронетехнику наносятся знаки Вермахта. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Но на Западе этого не замечают, потому что им наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами", – выдал российский лидер.

Напомним: в целом выступление Путина перед Федеральным собранием 21 февраля выглядело как оправдание за решение год назад начать так называемую "спецоперацию", которая обернулась для России полным провалом.

Однако, что касается признания поражения, то, судя по всему, Путин от этого еще далек – он до сих пор убежден, что "победить Россию на поле боя невозможно". Также, судя по выступлению, президент РФ считает, что российское общество поддержало идею так называемой "специальной военной операции" и готово идти на жертвы ради провозглашенных целей. Неубедительным голосом он заверил, что Россия "шаг за шагом будет аккуратно и последовательно решать задачи спецоперации". Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на фоне многочисленных неудач на фронте и огромных потерь солдат и техники Владимир Путин призвал мобилизовать все силы для борьбы уже "со всем Западом", снова повторил бред относительно целей своей "СВО" и в очередной раз обвинил НАТО во всех бедах россиян;

– в России запустили циничную рекламную кампанию по случаю обращения президента РФ Владимира Путина в Федеральное собрание. Пропагандисты нагло заявили, что граница России "нигде не кончается".

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