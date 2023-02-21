Заговорил о ''неонацистах'' и вспомнил Донбасс: Путин в обращении попытался оправдать войну против Украины и обвинил во всем Запад

Глава страны-агрессора России Владимир Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию – весьма "символичным" для него, так как этой неделе полномасштабное вторжение его оккупационных войск в Украину приближается к своей первой годовщине. Циническая атака, которую в Кремле называют "специальной военной операцией", должна была "свергнуть украинское правительство" в течение нескольких недель, но спустя год диктатору пришлось оправдываться перед обеим палатам парламента и всем российским народом за войну без победы.

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На фоне многочисленных неудач на фронте и огромных потерь солдат и техники сегодня кремлевский лидер призвал мобилизовать все силы для борьбы уже "со всем Западом", снова повторил бред относительно целей своей "СВО" и в очередной раз обвинил НАТО во всех бедах россиян.

Прямую трансляцию речи главы государства-террориста вел на YouTube телеканал "Дождь". OBOZREVATEL собрал главные тезисы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

О "защите" Донбассе

Глава РФ в очередной раз заявил о том, что его страна хотела "освободить" украинцев от "неонацизма" и предотвратить расширение НАТО у российских границ. По его словам, начиная с 2014 года украинский "Донбасс боролся, верил и ждал", что Россия придет ему на помощь, а россияне делали все возможное, чтобы "решить эту проблему мирными средствами".

"Но Запад готовил порабощенную Украину к войне. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие... В феврале 2022 года все было готово (якобы со стороны Украины. – Ред.) к атаке а Донбасс... Это они развязали войну, а мы хотим ее остановить. Это они развязали войну, а мы использовали силу, чтобы ее остановить", – оправдывался Путин.

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Примечательно, что Путин пропустил подобное мероприятие перед законодателями в 2022 году. Нынешнее обращение стало его первым публичным выступлением, особенно после неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля в знак солидарности в преддверии годовщины войны, которая подчеркнула единство западных союзников, стоящих за Украиной.

Пропагандистские росСМИ пишут, что обычно на речь Путина перед народом приходят более 1000 гостей, в том числе депутаты, судьи, региональные административные чиновники и религиозные лидеры РФ. В этом же году диктатор также пригласил на нее "ветеранов" своего вторжения в Украину.

Заметим, что 21 февраля ожидается также обращение Байдена – находясь в Польше, он собирается выступить с речью к Путину и российскому народу.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что при обращении к народу 21 февраля тот даст оценку вторжению РФ в Украину, а еще объяснит собственное видение международной и геополитической ситуации.

Российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что Путин будет крайне осторожен в словах, когда речь пойдет о перспективах войны против Украины. В частности, он может оправдаться, мол, главным достижением за год боев стало то, что он "спас" Россию от Запада, которому проиграть не стыдно.

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