Гендерно нейтральный бог и не только: Путин пытался запугать россиян тем, что 'не лечится'

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию поднял одну из любимых тем российской пропаганды. Диктатор заявил, что на Западе якобы "педофилия становится нормой", а "священников заставляют одобрять однополые браки".

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При этом Путин, развязавший преступную войну против соседней страны, цинично принялся цитировать Священное писание. "Там все сказано: что семья – союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Англиканская церковь планирует – пока только планирует – рассмотреть идею гендерно нейтрального бога. Что тут скажешь? Прости господи", – выдал глава Кремля (видео размещены внизу новости).

В своей попытке очернить Запад Путин также припугнул россиян "тем, что не лечится". Президент России утверждает, будто бы миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе:

"Элиты сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения".

При этом президент страны-агрессора заявил, что на Западе якобы "постоянно лгут", "извращают исторические факты" и "не прекращают нападки на РПЦ".

"Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой", – заявил диктатор.

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