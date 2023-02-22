В России в ''Лужниках'', где ждут выступление Путина, выстроилась очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Видео

Перед проведением масштабного концерта на московском стадионе "Лужники", анонсированном Кремлем заранее, всю массовку принялись кормить. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

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Голодный перфоманс осветили российские Telegram-каналы. Россияне, которые в принудительно-добровольном порядке пришли послушать фюрера Владимира Путина и поплясать под хиты Олега Газманова не отказываются и от "щедрых угощений" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что кто-то из участников мероприятия просит кусок хлеба, а кто-то направляется в палатку, чтобы указать свои паспортные данные и получить оплату за присутствие. По некоторым данным, стоимость участия в таком митинге составила 500 рублей вознаграждения.

Однако, как оказалось, даже денежный профит не соблазнил большинство "солидарных" москвичей торчать на холоде в ожидании грандиозного зрелища. Люди с российскими флагами массово покидают стадион.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сводке военной разведки о ситуации в Украине оценили обращение Путина в Кремле 21 февраля. Он пытался утверждать, что "все идет по плану", но на самом деле Россия находится в тупике.