Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом наступательном оружии: что это значит

Страна-агрессорка Российская Федерация решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Кремлевский диктатор Владимир Путин объяснил это очередными обвинениями в адрес Запада.

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Такое заявление российский лидер сделал во время обращения в Федеральное собрание. "Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях", – сказал он.

В то же время диктатор уточнил, что речь идет об остановке участия в Договоре, а не о выходе из него.

"Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что же претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Альянса", – добавил Путин.

Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений СССР-США (СНВ-1) был подписан в 1991 году между президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем.

Последний договор, который называется СНВ-3, был одобрен весной 2010 года. 2021 США продолжили его действие. Он предполагал, что каждая из сторон сокращает свои запасы ядерных боезарядов до 1550 единиц, и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков.

В августе 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Россией по новой системе контроля над ядерным вооружением. Она заменит двусторонний договор СНВ-3, который истекает в 2026 году.

Однако переговоры США и РФ должны были состояться в Египте в конце ноября прошлого года, однако внезапно их отменили. США обвинили в этом Россию. В частности, представитель Госдепартамента заявил, что решение было принято РФ в одностороннем порядке;

На следующий день Москва перевела на Вашингтон ответственность за срыв переговоров. В Кремле обвинили США в деградации российско-американских отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Госдепе США заявили, что Россия не допускает инспекцию США на свои ядерные объекты. Тем самым она нарушает ключевой договор по контролю над ядерными вооружениями с Белым домом.

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