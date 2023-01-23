В России установили ПВО на Валдае, чтобы ''прикрыть'' резиденцию Путина: СМИ раскрыли резонансные детали

В России поставили еще один комплекс противовоздушной обороны, дабы "защитить" от вероятного украинского удара лично кремлевского диктатора Владимира Путина и его близких. Установки ЗРПК "Панцирь-С1" появились уже и возле резиденции президента РФ на Валдае.

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Об этом говорится в материале Telegram-канала "Агентство. Новости". Ранее такими комплексами "прикрыли" здания в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"К Путину и его близким приставили персональную ракетную установку. Такой вывод можно сделать после того, как ПВО появилась рядом с валдайской резиденцией президента. Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет", – пишут журналисты.

Отмечается, что житель города Валдай в Новгородской области РФ выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово на прошлой неделе. На нем – расчет комплекса ПВО, который, по словам автора фото, был размещен в поселении "несколько недель назад". Предполагается, что на снимке изображен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Такие же в последние дни были замечены в центре Москвы и Подмосковье, россияне говорят, что они "эффективны против украинских БПЛА".

По мнению журналистов, фраза "несколько недель назад" может свидетельствовать о том, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после "атаки украинских дронов" на российские военные аэродромы в глубине страны – первая произошла на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области 5 декабря.

"Агентство" поговорило с автором снимка и удостоверилось в подлинности информации. Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связались, подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, он не стоит без дела – находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно рядом, антенна РЛС вращается", – пишет росСМИ.

В материале добавили, что Ящерово – одна из двух ближайших деревень к резиденции Путина, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От деревни до земель президентского "дворца" чуть больше 6 км по прямой.

При этом отмечается, мол, валдайская резиденция российского диктатора, хотя и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей. Туда, согласно многочисленным свидетельствам, на закрытые вечеринки к многолетнему лидеру Кремля приезжали звезды РФ. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с вип-гостями. Как говорили ранее изданию "Проект" двое знакомых главы РФ, тот бывает на Валдае "очень часто, любит это место".

Также известно, что именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди вроде офицеров Федеральной службы охраны и руководителей управделами президента.

"Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет. Более того, еще с советских времен там и так размещались стационарные средства ПВО – 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке Валдай-4. Какое-то время в 90-х база полка пребывала в упадке, но с конца десятых годов зенитный полк укомплектовали новым вооружением, а территорию части облагородили", – рассказали журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЗРПК "Панцирь-С1" россияне поставили на крыши административных зданий. Один из них был поднят на министерство обороны РФ. В то время как между Лосиным островом и Сокольниками армейцы России развернули дивизион С-400.

Позже еще один комплекс российской ПВО заметили под Москвой. В разгар войны против Украины его развернули в глубоком тылу РФ – рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа столицы.

Появление систем противовоздушной обороны на крышах многоэтажек в РФ вызвало волну мемов и фотожаб. "Креатив" России высмеяли и в Воздушных силах ВС Украины.

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