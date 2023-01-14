В Москве в разгар войны против Украины развернули дивизион С-400: появились подробности. Фото

В столице страны-агрессора России усиливают противовоздушную оборону. В одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

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Комплекс машин с радиолокационной станцией в активном положении заметили между Лосиным островом и Сокольниками. Об этом сообщает Telegram-канал ЧТД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до коцна страницы).

Очевидцы рассказывают, что множество комплексов ПВО дислоцированы по всему Подмосковью. В самой столице РФ развернутый комплекс С-400 заметили недавно.

Россияне начале выдвигать свои гипотезы о том, что почему в Москве вдруг решили усилить противовоздушную оборону. Одной из версией называют "учения".

"Эти машины могут либо прикрывать расположенный в подмосковном Щёлкове военный аэродром "Чкаловский", либо просто участвовать в учениях, отметил бывший служащий войск противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия начала активно разворачивать ПВО над Москвой. На боевые посты выводят дополнительно около 2 тысяч военнослужащих противоракетной обороны.

Ранее в украинском Генштабе пообещали еще больше "бавовны" в России в 2023 году. Война, о которой так мечтали россияне, будет все чаще приходить к ним.