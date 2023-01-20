''Все идет по плану'': в сети прокатилась волна мемов и фотожаб после размещения ПВО в центре Москвы. Фото

Страна-агрессор Россия установила в центре Москвы системы противовоздушной обороны. Реальные ЗРГК "Панцирь" появились на крышах административных зданий. В сети уже прокатилась волна мемов и фотожаб по этому поводу.

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Забавные картинки опубликованы в Telegram. На них системы ПВО представлены в самых неожиданных местах (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Публика высмеяла такие шаги государства-террориста, которое в прошлом году уверенно заявляло, что "возьмет Киев за три дня". И спустя почти год войны, когда "спецоперацию" уже ощущают на себе жители приграничных регионов России и Крыма, заявляет, мол "все идет по плану".

Так, на фото, созданных украинцами, системы ПВО можно увидеть не только на крышах зданий, но и на голове у кровавого президента РФ Владимира Путина, на даче министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, на куполах Кремля и прочее.

Парадокс решения властей РФ состоит в том, что ПВО в центре появилась после того, как в Кремле цинично обвинили Украину в мифической ПВО в жилом массиве, якобы сбившей в Днепре российскую ракету, "мирно" летевшую себе в нашем небе уничтожать объект критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и отопления среди зимы.

Теперь российский ЗРГК "Панцирь" высадили с помощью подъемного крана на бизнес-центр в Тетеринском переулке и на крышу здания российского Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве установили ЗРГК "Панцирь-С1" на крышах минобороны и офисного центра. А несколько дней назад в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

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