В Москве спустя почти год войны установили ЗРПК ''Панцирь-С1'' на крышах минобороны и офисного центра. Фото и видео

В Москве, очевидно, усиленно готовятся к завтрашнему "Рамштайну". В столице страны-террористки устанавливают системы ПВО на крышах домов, а также ЗРПК "Панцирь" на административных зданиях. По всей видимости, "спецоперация" идет по плану.

Видео дня

В местных пабликах выкладывают фото и видео установки этих зенитных ракетно-пушечных комплексов наземного базирования на крышах зданий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, один из "Панцирей" установили на здании московского бизнес-центра, который находится всего в 2 км от Кремля. Адрес здания: Тетеринский переулок, 8.

Это административное здание, в котором находятся много разных офисов, здесь есть и студия фотографирования, и курсы вокала, и репетиторы. При этом неслышно никакого возмущения пропагандистов по поводу совершения военного преступления теми, кто размещает системы ПВО в городах.

Еще один "Панцирь" установили даже на крыше здания министерства обороны России. Об этом сообщило Минобороны Украины в Telegram.

"Минобороны России также чего-то боятся", – отметили в украинском ведомстве.

Стоит отметить, что вокруг Москвы существует целый район ПВО/О – единственный в России. Там расположены, в частности, и противоракеты с ядерными боеголовками. Учитывая это, такая суета с установкой систем ПВО на крышах домов выглядит как минимум странной.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!