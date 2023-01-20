''Иван-дурак на печи едет'': в Воздушных силах высмеяли установку ПВО на крыше минобороны РФ. Видео

В России продемонстрировали новый подход к противовоздушной обороне: в Москве на админзданиях, в частности, минобороны РФ с помощью кранов поднимают ЗРК "Панцирь" на гусеничной базе. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины "креатив" государства-агрессора высмеяли.

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"Панцири" на крышах московских построек там сравнили с популярным персонажем русских сказок Иваном-дураком, который в качестве "транспортного средства" использует печь. Такое сравнение в эфире национального марафона сделал представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

"Вы видели, возможно, что они уже ЗРК "Панцирь" поставили на здание минобороны. Это вообще! Это как Иван-дурак на печи едет. Нормальные страны ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели. А они прямо машину на колесной базе - на крыши построек огромными кранами", - со смехом прокомментировал он, вызвав улыбки и у ведущих марафона.

"Ну что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", - добавил Игнат.

Спикер ВС ВСУ предположил, что подобные меры свидетельствуют, что россияне "чего-то ожидают". Он также добавил, что "Панцирь-С1" имеет небольшой радиус действия и является до определенной степени эффективным для работы по беспилотникам, в том числе ударным.

"Если на предварительных этапах пропустили, то уже на конечном этапе "Панцирь" должен уничтожить передвигающийся объект. Но насколько поможет делать это из здания министерства обороны - это непонятно", - сказал представитель ВС ВСУ.

Напомним, накануне в сети появились фото и видео установки в Москве ЗРГК "Панцирь-С1" на крышах минобороны и офисного центра. Бизнес-центр, на крышу которого россияне вытащили один из "Панцирей", расположен всего в 2 км от Кремля.

Также сообщалось, что такую "находчивость", вряд ли имеющую "аналоги" в мире, россияне продемонстрировали после обвинений постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи в якобы размещении в Днепре систем ПВО в черте города. То, что в случае с Украиной россияне называют "нарушением законов ведения войны и международного гуманитарного права", для РФ, похоже, нарушением не является.