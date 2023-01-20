''Никакой паники нет?'' Близ резиденции Путина заметили комплекс ПВО. Видео

Под Москвой заметили еще один комплекс российской противовоздушной обороны. Его развернули в глубоком тылу страны-агрессора – рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа столицы РФ – в разгар войны против Украины.

Видео дня

Примечательно, что всего в 10 км от указанного места расположена резиденция кремлевского диктатора Владимира Путина в Ново-Огарево. Видео с военной техникой появилось в одном из российских Telegram-каналов 20 января (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что запись была сделана еще в начале месяца, 6 января. Житель России, снявший видео, сказал, что установку обнаружил из-за громкого звука.

Судя по всему, в районе Заречья военнослужащие ВС РФ расположили самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь С1".

Военную технику поставили на берегу водоема под лесом, чтобы она не бросалась в глаза.

Украинский военный "Маршал" на своем канале в Telegram пошутил: "Не знаю, что такое Black Box, на который мы собирали деньги, но уже вижу, что он имеет серьезные намерения".

Напомним, что вечером 19 января в российских информационных источниках стали появляться кадры с комплексами ПВО в столице РФ. Судя по фото и видео, которые есть в открытых источниках, вместе с установкой в Заречье местные жители заметили по меньшей мере пять мест расположения такой военной техники.

Отдельно надо отметить, что "Панцири" россияне поставили даже на крыши административных зданий. Один из них подняли на министерство обороны РФ.

А между Лосиным островом и Сокольниками армейцы страны-агрессора развернули дивизион С-400.

Комплексы ПВО на крышах многоэтажек вызвали волну мемов и фотожаб. "Креатив" России высмеяли и в Воздушных силах ВС Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее патриарх Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий войну против Украины, заявил, что поражение России будет означать конец света. Он также попытался напугать последствиями, которые якобы затронут все человечество.

– Заместителю главы совбеза РФ Дмитрию Медведеву не дает покоя готовящаяся встреча стран-партнеров Украины в Рамштайн-формате, назначенная на 20 января. Он обозвал лидеров Запада "убогими" и людьми "без интеллекта", а также пригрозил ядерным ударом.

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