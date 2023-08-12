Карма? В России прорвало дамбу – и населенный пункт затопило по третий этаж. Фото и видео

В российском городе Уссурийск (Приморский край) прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводка. В результате прорыва в населенном пункте затопило дома.

Видео дня

В некоторых местах уровень воды поднялся по третий этаж. Об этом пишут российские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ночь на 12 августа вода начала переливаться через уровень дамбы. В результате паводка произошло разрушение, после которого огромное количество воды хлынуло на улицы Уссурийска.

В зоне подтопления в округе находятся сотни частных домов и более тысячи придомовых территорий. Из-за наводнения было эвакуировано около 200 человек.

Стоит отметить, что в ночь на 11 августа из-за сильных осадков режим чрезвычайной ситуации был введен в семи муниципалитетах РФ. Спустя сутки режим чрезвычайной ситуации ввели также в городе Спасск. По данным МЧС РФ, из-за потопа от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома и 40 участков дорог.

Напомним, в российском городе Сочи после сильных дождей улицы ушли под воду. Вода в реках поднялась выше нормы, а местные чиновники заявили об "опасном явлении".

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к катастрофическому наводнению в Херсонской области. Больше всего пострадал левый берег. Уничтожено Каховское водохранилище, которое являлось основным как для значительного промышленного производства, так и для сельского хозяйства этой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!