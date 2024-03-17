В России пожар на пораженном дронами НПЗ тушили почти сутки

В РФ утром 17 марта отчитались о ликвидации пожара на нефтеперерабатаывающем заводе "Сызранский НПЗ" в Самарской области. После атаки БПЛА там около суток гасили огонь.

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на правительство Самарской области, пожар на Сызранском НПЗ "полностью ликвидирован". Ранее пропагандисты со ссылкой на МЧС Самарской области заявили, что пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Напомним, пожар на нефтезаводе под российской Сызранью вспыхнул утром 16 марта в результате атаки дронов. Согласно заявлению местных властей, там якобы загорелась установка по переработке нефтепродуктов.

Тогда же были результативно атакованы Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, рассказали источники OBOZ.UA.

Суммарно три НПЗ, которые оказались под ударом БПЛА, перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что эквивалентно почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 марта в Москве и нескольких областях РФ пожаловались на атаки дронов. В минобороны РФ уверяют, что все БПЛА были сбиты, однако в Краснодарском крае горел очередной НПЗ, а под Белгородом были повреждены линии электро- и газоснабжения.

– Также в РФ пожаловались на атаку на аэропорт "Домодедово". Там гремели взрывы, вспыхнул пожар.

– По словам источников OBOZ.UA, атака на Славянский НПЗ в Краснодарском крае стала результатом совместной операции СБУ, ССО и Сил беспилотных систем ВСУ. В результате біли поражены атмосферные колонны, которые были определены как основная цель.

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