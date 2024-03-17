БПЛА атаковали Краснодарский край РФ: после взрывов вспыхнул НПЗ. Видео

В ночь на воскресенье, 17 марта, неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Серия взрывов прогремела в городе Славянск-на-Кубани.

Как сообщают российские СМИ, в результате атаки прилеты на территории местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Также есть по меньшей мере один пострадавший – работник завода. Позже в оперштабе сообщили, что один человек погиб.

"На место выехали сотрудники скорой помощи и оперативные службы", – говорится в сообщении.

Местные жители в чатах писали, что слышали по меньшей мере пять взрывов и пролет не менее 10 беспилотников. В городе также включали сирену, однако слышно ее было далеко не всем.

Взрывы прозвучали на объекте ООО "Славянск-ЭКО". Эту информацию позже подтвердили в оперативном штабе Краснодарского края. Там утверждают, что беспилотники якобы "были нейтрализованы", однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар.

К его тушению привлекли 83 человека и 25 единиц техники.

Глава Славянского района Роман Синяговский назвал пожар на территории НПЗ "локальным горением" и подтвердил информацию СМИ об одном пострадавшем.

Позже в оперштабе сообщили, что в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 марта в Самарской области РФ были атакованы сразу два нефтяных предприятия. Неизвестные дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ.

Впоследствии стало известно, что ударные дроны Службы безопасности Украины отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области.

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