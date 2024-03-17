'Успешный результат!' В СБУ раскрыли подробности атаки БПЛА на Славянский НПЗ в России

Атака на Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ в ночь на 17 марта стала результатом совместной операции Службы безопасности Украины, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Удары дронами вызвали большой пожар на предприятии.

Поражены атмосферные колонны, которые были определены как основная цель. Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников.

Как отмечают наши источники, в эту ночь СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ атаковали дронами очередной нефтеперерабатывающий завод в России – Славянский. И атака стала удачной.

"Уже можно говорить об успешном результате – зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", – утверждает наш собеседник.

По его словам, в СБУ продолжают реализовать стратегию, направленную на подрыв экономического потенциала РФ и уменьшение долларовых поступлений от продажи энегоресурсов, являющихся источником финансирования агрессивной войны против Украины.

В целом, добавляет источник OBOZ.UA, в настоящее время СБУ совершила успешные атаки уже на 12 российских НПЗ.

Напомним, накануне, 16 марта, российские СМИ еще с утра пожаловались, что неизвестные дроны в Самарской области дроны атаковали сразу два НПЗ. На одном из них, в Сызрани, вспыхнул мощный пожар, тушили который целые сутки.

К вечеру стало известно, что заводы в Самарской области атаковали дроны СБУ. Источники утверждали, что атаковано было 3 НПЗ в этом российском регионе.