Новые детали 'бавовны' на российских НПЗ: заводы в Самарской области атаковали дроны СБУ

"Бавовна" на объектах в России в ночь на 16 марта была результативной. Ударные дроны Службы безопасности Украины отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники. Под ударом оказались Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это почти 10% всей нефтепереработки РФ.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику России", – отмечает источник.

Как сообщал OBOZ.UA, НПЗ в Самарской области РФ были атакованы утром 16 марта. Российские СМИ публиковали кадры мощного пожара на Сызранском НПЗ.

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