'Уже третий!' Аэропорт Домодедово в России отбивался ночью от дронов. Видео

В России пожаловались на "атаку дронов на Москву" и заявили, что она была "отбита". В частности, от БпЛА в ночь на 17 марта "отбивалось" Домодедово, где расположен одноименный аэропорт.

В сети появились видео, на которых слышны оглушительные взрывы. Об этом пишут российские СМИ.

"Кадры атаки дронов на Домодедово. Местные жители сообщают, что беспилотники были сбиты над складом "ВсеИнструменты.ру". Также в сети публикуют видео, как утверждается, атаки на аэропорт Домодедово. В результате начался пожар", – пишет российское издание ASTRA.

Издание приводит скриншот сообщений из одного из местных чатов, где россияне обсуждают ночную "бавовну".

Также в сети распространяются кадры со звуками взрывов и возгоранием, предположительно, возле аэропорта.

Также на одном из видео видно сильное задымление после взрывов.

Мэр Москвы Сергей Собянин с утра отчитался об "отражении атаки". По его словам, всего в направлении российской столицы летели четыре дрона. Из них в районе Домодедово, утверждает Собянин, были сбиты два беспилотника, еще два якобы были "подавлены" в Ступинском и Раменском районах Московской области.

"Сегодня силами ПВО минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – заявил Собянин.

Вот только очевидцы ночных событий не согласны с подобным подсчетом. Судя по разговору россиян на одном из видео, в районе Домодедово были замечены по меньшей мере три БпЛА.

На упомянутом видео местные "корреспонденты" фиксируют звук летящего дрона.

"Летит! Летит! Ой, бл*!.. Сейчас въ*бут, нах*й... Вон он!.. Сбили, красавцы!.. Они чё – ох*ели? Уже третий", – не может понять причины, по которым в 2024 году на Подмосковье летят дроны, автор видео.

Уже после 9 часов утра по киевскому времени Собянин заявил об еще одном "сбитом дроне" в районе Домодедово.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – гласит его сообщение, опубликованное в 09:21.

По данным Google-карт, расстояние от Домодедово до центра Москвы составляет 37 км.

Напомним, также в ночь на 17 марта БПЛА атаковали Краснодарский край РФ. После взрывов в Славянске-на-Кубани вспыхнул пожар на очередном нефтеперерабатывающем заводе.

Всего этой ночью кроме Москвы и Кубани на атаки дронов пожаловались еще четыре области России. В российском минобороны уже традиционно заявили, что "атака была пресечена".