Москва и еще пять областей России пожаловались на атаки БПЛА: уверяют, что все отражено

В ночь на воскресенье, 17 марта, неизвестные беспилотники атаковали еще ряд объектов на территории России. Хотя минобороны страны-агрессора заявило, что все летательные аппараты были сбиты, в Краснодарском крае горел очередной НПЗ, а под Белгородом были повреждены линии электро- и газоснабжения

Атака охватила в общем шесть регионов, в частности столичный. Об этом писали пропагандистские паблики, в некоторых случаях публикуя и кадры "бавовны".

Москва

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, противовоздушная оборона сбила два БПЛА в Домодедово, а также по одному в Раменском и Ступинском городских округах. Он заверил, что пострадавших нет.

Краснодарский край

Около 03:00 беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, в результате чего начался пожар. В российском оперативном штабе сообщили об одном погибшем во время атаки – правда, предварительно, из-за сердечного приступа. В целом же россияне заявили, что пострадавших в результате пожара нет.

Белгородская область

Четыре беспилотника сбросили взрывные устройства на поселок Октябрьский в Белгородском районе. Губернатор Вячеслав Гладков это подтвердил, заверяя, что в результате взрывов пострадавших нет, а есть лишь повреждения на линиях электро- и газоснабжения.

Ростовская область

По заявлению губернатора Василия Голубева, подразделения российской ПВО ночью успешно отразили атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску – "последствия на земле уточняются".

Калужская область

Средства российской ПВО якобы сбили три дрона самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе. Губернатор Владислав Шапша утверждал, что утром в воскресенье на окраине Калуги был уничтожен еще один дрон: "жертв и разрушений нет", но в районе атаки работала оперативная группа.

Ярославская область

Губернатор Михаил Евраев заявил о четырех сбитых беспилотниках. По его словам, на месте падения БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 16 марта ударные дроны СБУ атаковали четыре НПЗ "Роснефти" в Самарской области России. На Сызранском заводе была выведена из строя установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти.

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