В Орске произошел третий прорыв дамбы: в зоне затопления 11 тысяч россиян. Видео

В субботу, 6 апреля, дамбу в российском Орске прорвало уже на третьем участке – на улице Борисоглебской. Примечательно, что всего за несколько часов до этого власти региона уверяли, что "сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день". Город продолжает уходить под воду, дома затапливает по самые крыши, а людей эвакуируют.

Об этом сообщают местные СМИ. Администрация Оренбургской области утверждала, что опасности нового масштабного подтопления новых районов Орска якобы нет, однако после нового прорыва срочно началась эвакуация жителей поселка Никель.

На данный момент водой подтопило уже более 2,5 тысяч домов и почти 7 тысяч приусадебных участков, а в зоне затопления оказались более 11 тысяч россиян. В возможную зону подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебская.

Дамбу в Орске построили в 2013 году, на ее строительство ушло 870 миллионов рублей. СМИ отмечают, что мэр города Василий Козупица осматривал дамбу за два дня до прорыва и отмечал, что "угрозы прорыва нет". Тогда он назвал происходящее "первой и серьезной проверкой дамбы на прочность".

"Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", – сообщал городкой голова.

В Орске нашли тела уже 4 погибших людей. Эвакуирован 1121 человек, из них 331 ребенок.

Тем временем следственный комитет РФ тем временем возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве дамбы.

Добавим, что в Оренбургской области РФ с 4 апреля действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

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