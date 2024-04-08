В российском Орске из берегов выходит еще одна река, власть бьет тревогу: новые видео 'потопа'

Населенные пункты в Оренбургской области РФ продолжают уходить под воду. Спустя несколько дней после прорыва дамбы в городе Орск из берегов вышла еще одна река.

В связи с этим в Оренбурге уровень воды в реке Урал приближается к критическому. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин пожаловался, что в ближайшие трое суток в городе беспрецедентное наводнение. Также чиновник призвал жителей ряда поселков в черте города немедленно эвакуироваться.

На утро 8 апреля уровень воды в Урале вырос до 872 см. В связи со стремительным повышением уровня воды начало затапливать пригород Оренбурга. Уже известно о подтоплении более чем полутора тысяч домов. Всего по состоянию на утро 8 апреля в Оренбургской области затоплено более 10 тысяч жилых домов.

Более того, в Орске начала выходить из берегов еще одна река – Елшанка. Мэр города Василий Козупица заявил, что уже эвакуировано больше 6 тысяч человек.

Также стало известно, что наводнение добралось до соседнего с Орском Новотроицка. Вода в этом населенном пункте начала переливаться через дамбу, в связи с чем чиновники объявили эвакуацию. Кроме того, в администрации Орска сообщили, что эвакуируют жителей поселка Лесоторговый.

Напомним, 5 апреля российский город Орск в Оренбургской области начал уходить под воду. Сначала там из-за подъема уровня воды в реке Урал подтопило десятки домов, а к вечеру прорвало и дамбу – ее не успели засыпать.

Ранее сообщалось, что 6 апреля дамбу в российском Орске прорвало уже на третьем участке – на улице Борисоглебской. Примечательно, что всего за несколько часов до этого власти региона уверяли, что "сток из реки стабилен, не увеличивается, такой же, какой и был на вчерашний день".

Как сообщал OBOZ.UA, в России приостановил работу еще один нефтеперерабатывающий завод. Речь идет об Орском НПЗ, территория которого также пострадала из-за прорыва дамбы. В свою очередь, глава МЧС России Александр Куренков пожаловался, что в Орске сложилась "критическая ситуация".

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