В российском Глушковском районе (Курская область) в ДТП попал военный КАМАЗ. Двое срочников погибли, один получил травмы.

Telegram-канал ASTRA пишет, что авария случилась утром во вторник, 17 октября. Ее участниками стали военнослужащие срочной службы из 217-го парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск РФ (в/ч 62295). Место его постоянной дислокации – город Иваново (Ивановская область страны-агрессора). Что срочники делали в районе, который граничит с Украиной, в росСМИ не сообщают.

ASTRA написала, что за рулем грузовой машины был водитель по фамилии Гусев. Срочник не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и перекинулась в кювет.

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Водитель и пассажир (фамилия последнего – Осонин) погибли на месте. Еще один военнослужащий по фамилии Берсеньев попал в больницу.

Как писал OBOZ.UA:

– Вечером 16 октября в Белгородской области РФ слышали взрывы. Власти региона отчитались о якобы сбитых российской ПВО беспилотниках.

– В ночь на 15 октября в Курской области тоже было неспокойно. Местные власти заявили, что военные якобы уничтожили 18 БПЛА. В СМИ сообщали, что целью атаки мог быть аэродром оккупационных войск.

– Утром 14 октября на взрывы жаловались жители Сочи (Краснодарский край РФ). После них в некоторых домах в микрорайоне Адлер пропал свет.

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