Сара Джессика Паркер и 'Терен' с символической брошью: в Нью-Йорке состоялась премьера фильма об украинском балете в эмиграции

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма об украинских артистах балета в эмиграции Front Row ("Первый ряд"). Его продюсером выступила американская актриса Сара Джессика Паркер, а главную роль сыграл главный "холостяк" страны и ветеран войны Александр "Терен" Будько.

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Они вместе позировали на красной дорожке. В отличие от Сары Джессики Паркер, члены украинской команды пытались показать, что на их Родине до сих пор продолжается вооруженная агрессия России: Александр "Терен" нацепил на лацкан символическую брошь в виде ветки терена, а Алексей Тютюнник надел футболку с надписью Free Azovstal Defenders. OBOZ.UA подробнее расскажет о съемках ветерана в американском фильме.

Еще в июле прошлого года Александр Будько рассказывал, что учится танцевать балет, и ему это нравится. Авторитетом в этом творческом деле для него стал премьер балета Национальной оперы Украины Алексей Тютюнник.

"Благодаря моей встрече с Алексеем Тютюнником у меня началось знакомство с балетом и погружение в этот мир. В феврале, когда мы впервые увиделись, я и не подозревал во что это выльется, через 4 месяца я танцевал перед 3000 зрителями с невероятными артистами The United Ukrainian Ballet. Эта постановка, наша дружба с Алексеем и война в Украине были интегрированы в документальный фильм Front Raw, который мы вот-вот завершим снимать. Спасибо, Эмма Эвелейн, за мощную хореографию, которая передала все, что мы хотели донести о войне в Украине. Эта хореография о последствиях войны, о народе, о том, как мы несокрушимы, несмотря на боль и потери, мы поднимаем человеческую жизнь превыше всего, мы ценим своих людей и идем к цели, к победе!" – писал тогда Александр "Терен".

Фильм Front Row показали в рамках 15-го ежегодного кинофестиваля DOC NYC в Village East by Angelika в Нью-Йорке. В документальной ленте рассказ сосредоточен на ведущей артистке балета Алексис, которая эмигрирует, спасаясь от войны. Она знакомится с военным Александром, который на этой же войне потерял обе ноги. У них завязывается невероятная дружба, пока Александр учится танцевать на протезах. Их репетиции становятся главной картиной фильма, которая уменьшит пространство между первым рядом и линией фронта.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сару Джессику Паркер заметили с книгой Навального на съемках "И просто так". На одном из фото со съемочной площадки звезда, известная по роли Керри Брэдшоу, держит книгу под названием "Патриот", на которой изображено лицо россиянина.

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