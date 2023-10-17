В Белгородской области РФ раздались взрывы: сообщают об атаке дронов. Видео

В стране-агрессоре России ночь снова началась неспокойно, взрывы в этот раз было слышно в Белгородской области. Власти региона отчитались о якобы сбитых российской ПВО беспилотниках.

Так, в местных пропагандистских каналах в Telegram вечером в понедельник, 16 октября, сообщили о сильном "хлопке" над областью. Взрыв был слышно около 23:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных в сети кадрах видно яркие вспышки в небе и несколько громких взрывов.

На инцидент сразу отреагировал губернатор Белгородской области страны-агрессора Вячеслав Гладков. Он как всегда отчитался о том, что "хваленная" российская система противовоздушной обороны сбила "три БПЛА самолетного типа".

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По словам представителя агрессоров и оккупантов, дроны якобы сбили в Яковлевском городском округе и Белгородском районе.

Разрушений, как утверждает Гладков, якобы нет, как и пострадавших. Однако оперативные службы отправились на места падения дронов, чтобы "уточнить последствия на земле".

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Курске ночью 14 октября раздались взрывы. В минобороны РФ отчитались о якобы уничтожении 18 БПЛА, а российские пропагандисты заявили, что дроны, вероятно, направлялись к местному военному аэродрому.