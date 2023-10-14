В Сочи прогремели взрывы и пропал свет, россияне говорят о ПВО. Видео

Утром 14 октября жители Сочи в Краснодарском крае РФ пожаловались на череду громких взрывов. После них в некоторых домах в микрорайоне Адлер пропал свет.

Об этом пишут российские пропагандисты. Они уверяют, что дело в работе российской ПВО.

"ПВО сработала в небе над Адлером. Со слов местных, прозвучало 5-6 взрывов, в некоторых домах в округе выключился свет. Информации о пострадавших не поступало", – пишет один из российских пропагандистских ресурсов.

Громкие "хлопки" активно обсуждают также в местных чатах.

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Тем временем в российском минобороны уже традиционно отчитались о том, что произошла "попытка террористической атаки киевского режима", которую удалось "пресечь".

"14 октября около 7.10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря вблизи побережья Краснодарского края", – отмечено в сообщении.

Некоторые российские ресурсы сообщают также о том, что из-за "атаки дронов" была временно ограничена работа аэропорта в Сочи.

Местные жители тем временем выкладывают в сеть кадры работы ПВО над морем.

Напомним, ранее стало известно, что в российском Брянске раздался взрыв и вспыхнул пожар. Горел мясокомбинат, однако российские пропагандисты заявили об "атаках ВСУ" настроительный комплекс и химический завод.

БпЛА, якобы летевший на эти объекты, вывела из строя РЭБ, однако при падении он взорвался.