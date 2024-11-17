Блог | Исповедь еженедельно — не понимаю, Библия за 4 дня — реально и для начала очень удобно
1. В Православной церкви Украины всё чаще высказывают сомнения насчёт уместности еженедельной исповеди — вместе с Причастием — и хотят их отделить друг от друга.
Мысль для меня новая, но полностью поддерживаю. Нельзя открывать душу еженедельно, даже в Храме, ибо исповедь принимает человек, хоть и священник.
Это, между прочим, в какой-то степени провоцирует грех — в воскресенье снимут.
Но главное даже не это. Не может быть Пасха еженедельно, хотя еженедельно есть воскресенье. Пасха это что-то великое и священное. Иначе люди бы снизили её статус. Кстати, то, что по-русски украинская неділя — воскресенье, духовной пользы носителям языка не дало: повторяя постоянно это слово, просто забыли его первоначальный смысл.
Это как спасибо — украинское дякую — происхождение и первоначальный смысл слова никого не интересуют.
Так же и исповедь. Это Очищение, Праздник души, Обращение к вере. Такое не бывает каждую неделю, если НАСТОЯЩЕЕ.
2. Коснусь заодно снова темы привлечения к Библии.
Потенциальные неофиты не знают, с чего начинать самостоятельно изучать её огромный текст, чаще всего начиная с самого начала и читая далее всё подряд, но терпения тогда хватает не всем.
Считаю, что начинать нужно с самого главного и предлагаю как первый этап изучение примерно 1/8 части Библии — той "самой раскрученной" 1/8, на которую приходится большинство ссылок и цитат в непрофильной литературе — возможно даже, 90 процентов.
Изучение такого объёма потребует не более чем 11 часов.
День первый — около 3 часов —
из Ветхого Завета:
фрагменты книги Бытие —
1.1-4.15 (Сотворение мира и первые люди), 6.1-9.29 (Всемирный потоп и Ноев ковчег, 11.1-11.9 (Вавилонское столпотворение), 19.1-19.28 (Содом и Гоморра), 22.1-22.18 (испытание веры Авраама);
фрагменты книги Исход —
16.1-16.36 (манна небесная),
20.21-20.26 (10 Заповедей);
из Нового Завета:
Евангелие от Марка
(оно идёт вторым после Матфея, но по объёму удобно его изучать именно в первый день, часть которого приходится на Ветхий Завет).
День второй — около 3 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Матфея.
День третий — около 3 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Луки.
День четвёртый — около 2 часов —
из Нового Завета:
Евангелие от Иоанна;
фрагмент книги Деяния апостолов —
8.1-9.27 (прозрение Савла);
фрагмент книги Откровение Иоанна —
13.1-13.18 (зверь и число зверя).
Это — первый этап. Четырёхдневное начало. На втором может быть изучение остальной части Нового Завета, а из Ветхого Завета — книги Иова. Но то уже потом. Сначала надо начать.