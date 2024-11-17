1. В Православной церкви Украины всё чаще высказывают сомнения насчёт уместности еженедельной исповеди — вместе с Причастием — и хотят их отделить друг от друга.

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Мысль для меня новая, но полностью поддерживаю. Нельзя открывать душу еженедельно, даже в Храме, ибо исповедь принимает человек, хоть и священник.

Это, между прочим, в какой-то степени провоцирует грех — в воскресенье снимут.

Но главное даже не это. Не может быть Пасха еженедельно, хотя еженедельно есть воскресенье. Пасха это что-то великое и священное. Иначе люди бы снизили её статус. Кстати, то, что по-русски украинская неділя — воскресенье, духовной пользы носителям языка не дало: повторяя постоянно это слово, просто забыли его первоначальный смысл.

Это как спасибо — украинское дякую — происхождение и первоначальный смысл слова никого не интересуют.

Так же и исповедь. Это Очищение, Праздник души, Обращение к вере. Такое не бывает каждую неделю, если НАСТОЯЩЕЕ.

2. Коснусь заодно снова темы привлечения к Библии.

Потенциальные неофиты не знают, с чего начинать самостоятельно изучать её огромный текст, чаще всего начиная с самого начала и читая далее всё подряд, но терпения тогда хватает не всем.

Считаю, что начинать нужно с самого главного и предлагаю как первый этап изучение примерно 1/8 части Библии — той "самой раскрученной" 1/8, на которую приходится большинство ссылок и цитат в непрофильной литературе — возможно даже, 90 процентов.

Изучение такого объёма потребует не более чем 11 часов.

День первый — около 3 часов —

из Ветхого Завета:

фрагменты книги Бытие —

1.1-4.15 (Сотворение мира и первые люди), 6.1-9.29 (Всемирный потоп и Ноев ковчег, 11.1-11.9 (Вавилонское столпотворение), 19.1-19.28 (Содом и Гоморра), 22.1-22.18 (испытание веры Авраама);

фрагменты книги Исход —

16.1-16.36 (манна небесная),

20.21-20.26 (10 Заповедей);

из Нового Завета:

Евангелие от Марка

(оно идёт вторым после Матфея, но по объёму удобно его изучать именно в первый день, часть которого приходится на Ветхий Завет).

День второй — около 3 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Матфея.

День третий — около 3 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Луки.

День четвёртый — около 2 часов —

из Нового Завета:

Евангелие от Иоанна;

фрагмент книги Деяния апостолов —

8.1-9.27 (прозрение Савла);

фрагмент книги Откровение Иоанна —

13.1-13.18 (зверь и число зверя).

Это — первый этап. Четырёхдневное начало. На втором может быть изучение остальной части Нового Завета, а из Ветхого Завета — книги Иова. Но то уже потом. Сначала надо начать.