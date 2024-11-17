"…Наступает в некотором смысле момент истины. Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими гуманистическими началами, а человек – остаться человеком…"

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Это цитата из выступления известного "гуманиста" Вэ Вэ Путина на Валдае десять дней назад. Подготовка сегодняшней атаки наверняка уже велась.

Массированный ракетно-дроновый удар по гражданским объектам – это очередная демонстрация "принципов", на которых предлагает строить отношения Кремль и его пособники. Т.е., на силе вместо права.

В некотором роде хорошо (если тут уместно это слово), что удар произошёл после звонка в Москву товарища Шольца. Прямой связи между звонком и ударом нет, на подготовку такой атаки с моря, авиацией и наземными комплексами требуется время. Но совпадение интересное. Ибо очевидны параллели со звонками товарища Макрона Путину в феврале 2022 г.

После выигрыша Трампа в ЕС началась лёгкая истерика из-за того, что итоги войны – как и контуры нового мирового порядка – Москва, Вашингтон и Пекин определят без Европы. Это полностью созвучно тезисам из целого ряда аналитических документов об отставании Европы.

Стремительный звонок Путину после стремительного назначения выборов – это попытка бороться не только за тактические электоральные бонусы, но и за субъектность в более серьёзном разговоре.

Результат пока, мягко говоря, убогий.

Как и в ситуации с Макроном, выглядит так, что европейские лидеры не являются значимой формой жизни для Путина. Чтобы это изменить, нужны решения, которые Путин и его подельники ощутят. А это возможно только через помощь Украине. Иначе мировой порядок с достойным местом для ЕС не выстроить. Потому что ЕС – это сила договорённостей и правил.

Отсутствие адекватной помощи – это минусы на выборах, это минусы в конкуренции за мировое лидерство.

На фоне ожиданий пересмотра формы и масштаба участия США в европейских делах, остаётся два основных варианта. Либо объединённая Европа наберётся мощи (а без Украины это сделать невозможно). Либо Путин вместе с китайскими товарищами окончательно добьют ценностную основу европейского проекта. И устроят такой гуманизм, что мало не покажется. Гибридных допороговых средств предостаточно.

Картина предельно ясна. Что перевесит – история отношений с Россией отдельных лиц и влиятельных групп (в т.ч., разного рода скелетики и хвосты), т.е., прошлое, или стремление обеспечить будущее без уязвимостей от РФ? Классический выбор между обеспечением личного и общественного блага.