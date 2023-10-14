В российском Курске раздались взрывы: сообщают об атаке беспилотников. Видео

В российском городе Курск ночью 14 октября раздались взрывы. Вероятно, его посетила очередная "бавовна".

А местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Так около 23:00 в соцсетях начали сообщать о звуках взрывов в городе. Очевидцы также опубликовали видео.

Видео дня

Тем временем Старовойт заявил о якобы работе российской ПВО.

"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним", – отметил он.

Позже он добавил, что оккупанты якобы сбили над Курском и Курским районом 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

"Падение обломков зафиксировано в черте города и села Зорино. Никто из жителей не пострадал", – добавил Старовойт.

Напомним, 5 октября в РФ также заявляли о якобы очередной атаке "украинских" беспилотников на Курскую область. Из-за события в части региона ночью выключили свет.

29 сентября россияне пожаловались, что дрон сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области. Тогда там загорелся трансформатор, и пять населенных пунктов остались без света.

Российское минобороны заявляло о сбитии 11 "украинских" БПЛА. В то же время в Службе безопасности Украины подчеркнули, что на самом деле дроны удачно атаковали электроподстанцию под Курском, к которой был подключен ряд военных объектов РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на всей территории РФ вдруг включили сигнал воздушной тревоги. Россияне изрядно обеспокоились событием, но местное МЧС заявило, что это лишь проверка готовности страны "к действиям по назначению".