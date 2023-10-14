В российском Курске раздались взрывы: сообщают об атаке беспилотников. Видео
В российском городе Курск ночью 14 октября раздались взрывы. Вероятно, его посетила очередная "бавовна".
А местные власти заявили об атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Так около 23:00 в соцсетях начали сообщать о звуках взрывов в городе. Очевидцы также опубликовали видео.
Тем временем Старовойт заявил о якобы работе российской ПВО.
"В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним", – отметил он.
Позже он добавил, что оккупанты якобы сбили над Курском и Курским районом 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.
"Падение обломков зафиксировано в черте города и села Зорино. Никто из жителей не пострадал", – добавил Старовойт.
Напомним, 5 октября в РФ также заявляли о якобы очередной атаке "украинских" беспилотников на Курскую область. Из-за события в части региона ночью выключили свет.
29 сентября россияне пожаловались, что дрон сбросил взрывчатку на подстанцию в Курской области. Тогда там загорелся трансформатор, и пять населенных пунктов остались без света.
Российское минобороны заявляло о сбитии 11 "украинских" БПЛА. В то же время в Службе безопасности Украины подчеркнули, что на самом деле дроны удачно атаковали электроподстанцию под Курском, к которой был подключен ряд военных объектов РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 октября на всей территории РФ вдруг включили сигнал воздушной тревоги. Россияне изрядно обеспокоились событием, но местное МЧС заявило, что это лишь проверка готовности страны "к действиям по назначению".
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