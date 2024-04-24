В России минус 26 тыс. куб. топлива: дроны СБУ поразили две нефтебазы в Смоленской области

В результате атаки дронов СБУ на Россию ночью 24 апреля в Смоленской области уничтожены две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Раздоровое. Там хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки".

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные информированные источники. После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", – отметил источник.

Напомним, в ночь на 24 апреля Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области России атаковали беспилотники. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК).

В частности, жители Смоленской области сообщили в соцсетях, что в результате удара "дронов ВСУ" была поражена нефтебаза возле села Раздорово (около 20 км от Смоленска). В результате атаки БПЛА произошел взрыв, на объекте начался сильный пожар.

Также вечером 23 апреля взрывы раздавались в Чернянском районе Белгородской области. После этого в районе села Волоконовка вспыхнул сильный пожар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Россиян поразила атака БПЛА по их стране в ночь на 24 апреля. После прилетов в Смоленской, Липецкой и Воронежской областях многие начали спрашивать в соцсетях, где ПВО и повысятся ли цены на бензин.

– В ISW отметили, что удары неизвестных БПЛА и недавнее наводнение в России снизили показатель еженедельной переработки нефти страной-агрессором. Однако дроновые атаки "еще не оказали существенного влияния на российское нефтеперерабатывающее производство, а также на внутренние российские или международные поставки сырой нефти и дистиллятных продуктов".

– В России заявили об атаке БПЛА на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Дрон якобы был сбит, обломки упали на территории садоводства.

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