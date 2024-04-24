В России заявили, что дрон пытался атаковать военный аэродром 'Балтимор' в Воронеже

В РФ заявили об атаке БПЛА на военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Дрон якобы был сбит, обломки упали на территории садоводчества.

Об атаке заявили росСМИ, ссылаясь на источники. По данным Telegram-канала ASTRA, осколки сбитого БПЛА якобы повредили дом в садоводчестве "Надежда".

Сам аэродром якобы не поврежден.

Еще вечером 23 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об угрозе атаки БПЛА и призвал "сохранять спокойствие", поскольку "силы ПВО наготове".

В 23:42 он сообщил о якобы уничтожении "БПЛА реактивного типа", а в 02:27 ночи – "украинского БПЛА самолетного типа".

В 02:50 Гусев заявил, что "третий БПЛА самолетного типа" якобы уничтожен на подлете к Воронежу.

По состоянию на 03:39 губернатор отчитался о якобы уничтожении четвертого БПЛА, также самолетного типа. Из-за падения обломков на территории одного из садоводчеств загорелось частное домостроение, пострадавших нет.

Отбой угрозы атаки БПЛА в Воронежской области был объявлен только в 07:32 утра.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 апреля БПЛА атаковали Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области РФ. Под ударом оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и металлургический комбинат.

Россияне в сети возмущаются неэффективностью ПВО и выражают обеспокоенность ростом цен на бензин.

По данным источников OBOZ.UA, атаку дронов на РФ провела СБУ. В результате в Смоленской области уничтожены две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в Ярцево и Раздоровом, где хранилось 26 тысяч кубометров российской горючего.

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